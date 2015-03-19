جولة جديدة من المباحثات بالمغرب لإنهاء الأزمة الليبية

تنطلق اليوم في مدينة الصخيرات المغربية جولة جديدة من المباحثات بين أطراف الأزمة الليبية.

وستبحث هذه الجولة التي يحضرها وفد المؤتمر الوطني وأطراف أخرى مبادرة الأمم المتحدة للحوار، وحسب أحد أعضاء لجنة الحوار بالمؤتمر فستـناقـَش خلال الجولة مبادرة الامم المتحدة بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية والتوصل إلى اتفاق يخرج ليبيا من أزمتها الحالية.

من جانبه، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع في حكومة الإنقاذ الليبية أن الوزارة ستضرب بيد من حديد كل من تسوّل له نفسه العبث بأرواح ومقدرات الشعب الليبي، مضيفاً أن المعركة ضد ما وصفه بالإرهاب هي معركة وطنية.

وتشهد مدينة سرت الليبية نزوحاً للمدنيين بعد تجدد المواجهات المسلحة في المدخل الجنوبي للمدينة بين كتيبة أسود الوادي التابعة لقوات فجر ليبيا ومقاتلي تنظيم الدولة الاسلامية ما أسفر عن سقوط خمسة جرحى في صفوف قوات فجر ليبيا.

يأتي هذا عقب الهجوم المباغت الذي شنه مقاتلو تنظيم الدولة أمس على حاجز تفتيش تابع لقوات عملية الشروق في منطقة النوفلية شرقي سرت وخلـّف عشرة قتلى وخمسة جرحى تابعون لقوات عملية الشروق.