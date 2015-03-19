البث الحي
منوعات

جولة جديدة من المباحثات بالمغرب لإنهاء الأزمة الليبية

19/3/2015
 

تنطلق اليوم في مدينة الصخيرات المغربية جولة جديدة من المباحثات بين أطراف الأزمة الليبية.

وستبحث هذه الجولة التي يحضرها وفد المؤتمر الوطني وأطراف أخرى مبادرة الأمم المتحدة للحوار، وحسب أحد أعضاء لجنة الحوار بالمؤتمر فستـناقـَش خلال الجولة مبادرة الامم المتحدة بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية والتوصل إلى اتفاق يخرج ليبيا من أزمتها الحالية.

من جانبه، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع في حكومة الإنقاذ الليبية أن الوزارة ستضرب بيد من حديد كل من تسوّل له نفسه العبث بأرواح ومقدرات الشعب الليبي، مضيفاً أن المعركة ضد ما وصفه بالإرهاب هي معركة وطنية.

وتشهد مدينة سرت الليبية نزوحاً للمدنيين بعد تجدد المواجهات المسلحة في المدخل الجنوبي للمدينة بين كتيبة أسود الوادي التابعة لقوات فجر ليبيا ومقاتلي تنظيم الدولة الاسلامية ما أسفر عن سقوط خمسة جرحى في صفوف قوات فجر ليبيا.

يأتي هذا عقب الهجوم المباغت الذي شنه مقاتلو تنظيم الدولة أمس على حاجز تفتيش تابع لقوات عملية الشروق في منطقة النوفلية شرقي سرت وخلـّف عشرة قتلى وخمسة جرحى تابعون لقوات عملية الشروق.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

السجن 5 أشهر لرجل قتل "ديكا" في فرنسا

الديك الفرنسي مارسيل.. حكم على قاتله بالسجن (مواقع التواصل)

بطريقة مبسطة.. كيميائي يشرح آلية عمل لقاح كورونا وأهميته (فيديو)

الكيميائي الأمريكي وطالب الدكتوراة في جامعة كورنيل، روب سواندا (موافع التواصل)

مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (فيديو)

شاب مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (روتيرز)

مصير كنز تاريخي استحوذ عليه النازيون أمام المحكمة العليا الأمريكية.. ما القصة؟

مجموعة فنية تُعرف باسم "كنز فلف" (ا.ف.ب)
الأكثر قراءة

شاهد: تشييع جثمان الشاب الشيشاني قاتل المعلم الفرنسي في باريس

تشييع جنازة الشاب عبد الله أنذروف في قريته الشيشانية (موافع التواصل)

بعد أمريكا ورومانيا وبريطانيا.. اكتشاف مسلّة غامضة جديدة في هولندا

ظهور عدد من المسلات الغامضة في عدد من الدول (موافع التواصل)

بايدن يكشف سبب طلبه من أوباما الانتظار قبل إصدار الأمر بقتل بن لادن

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ونائبه جو بايدن أثناء متابعة عملية قتل بن لادن (رويترز)

مظاهرة بالأسلحة أمام منزل مسؤولة في ميشيغن رفضا لنتيجة الانتخابات الأمريكية (فيديو)

وزيرة خارجية ولاية ميشيغان جوسلين بنسون (رويترز)