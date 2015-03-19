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توصيات بريطانية بتطعيم البدناء ضد البرد

19/3/2015

توصيات بريطانية بتضعيم البدناء ضد البرد

نصح مستشارون حكوميون في بريطانيا بتطعيم المواطنين أصحاب البدانة المفرطة ضد البرد سنويا مجانا، وذلك بعدما حذر خبراء من أن هذا المرض البسيط ربما يكون مهلكا بالنسبة لمن يعانون زيادة في الوزن.

فقد توصل مستشارون حكوميون، حسبما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إلى أن برنامج التطعيم القومي في بريطانيا والذي يشمل الفئات المعرضة للخطر يتعين أن يتسع ليشمل الأشخاص البدناء.

وقالت اللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين إنها حصلت على دليل من الصحة العامة في بريطانيا يشير إلى أن الأشخاص أصحاب البدانة المفرطة معرضون لخطر أكبر في الإصابة بالمضاعفات والوفاة بسبب الانفلونزا.

وأوضحوا أن الإصابة بالبرد أمر غير جيد ولكن إن كانت صحة الشخص جيدة فسيتعافى منه خلال أسبوع, ولكن البدناء والذين يبلغ مؤشر كتل أجسامهم 30 أو أكثر يصبحون أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات بحسب الخبراء .

 

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