الفيفا:إقامة كأس العالم لكرة القدم بقطر في 18 ديسمبر 2022

رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم – جوزيف بلاتر

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا إقامه كأس العالم لكرة القدم في قطر في الثامن عشر من ديسمبر عام2022.كانت اللجنة التنفيذية في الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بدأت الخميس اجتماعا لمدة يومين لتحديد موعد كأس العالم 2022 في قطر وينهي جدلا مستمرا منذ ما يزيد على أربع سنوات.

وكان من المتوقع أن تصدق اللجنة التنفيذية على توصية من مجموعة عمل الفيفا لاقامة البطولة في نوفمبر تشرين الثاني وديسمبر كانون الأول من أجل تجنب درجات الحرارة العالية في قطر خلال أشهر الصيف مع اعلان القرار .

ونالت قطر حق استضافة كأس العالم 2022 في ديسمبر كانون الأول 2010 بعدما قدمت عرضا يتضمن اقامة المنافسات خلال الصيف في استادات مكيفة الهواء.

لكن خلال أيام من حصول قطر على حق التنظيم رجح الالماني فرانز بيكنباور عضو اللجنة التنفيذية للفيفا في ذلك الوقت والفرنسي ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الاوروبي للعبة انه من الممكن اقامة المنافسات في الشتاء.

ورغم مخاوف أندية كبرى في اوروبا لاقت الفكرة تشجيعا وشكل الفيفا مجموعة عمل في سبتمبر أيلول 2013 لاتخاذ قرار بشأن موعد النهائيات.

وخلال اجتماعها الثالث والأخير في فبراير شباط الماضي اتفقت مجموعة العمل على أن فترة نوفمبر تشرين الثاني وديسمبر كانون الأول هي الأنسب وأوصت بتقليل عدد أيام البطولة وهو ما يمنح الفرق مدة راحة أقل بين المباريات.

وقد يعني هذا القرار دخول الفيفا في صدام مع أندية اوروبا التي رجحت اقامة البطولة في مايو أيار. وقالت رابطة الأندية الاوروبية التي تمثل ما يزيد على 200 فريق أنها ستطالب بتعويضات اذا تعارض موعد البطولة مع الموسم المحلي.

لكن بلاتيني لا يبدو متعاطفا مع موقف أندية اوروبا وقال "يوجد كثير من بطولات الدوري واللاعبين والأندية. الشتاء في مكان هو صيف في مكان آخر من العالم." وأضاف "قلت دائما ان كأس العالم ستكون في الشتاء. قلت دائما انني سأمنح صوتي لقطر لكن سأبذل ما في وسعي لاقامة البطولة في الشتاء."

وتابع "أنا متسق تماما مع ما قلته قبل أربع سنوات. منحت صوتي إلى ما أنا مقتنع بأنه في صالح كرة القدم."