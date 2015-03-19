البث الحي
منوعات

الفيفا:إقامة كأس العالم لكرة القدم بقطر في 18 ديسمبر 2022

19/3/2015

رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم – جوزيف بلاتر

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا  إقامه كأس العالم لكرة القدم في قطر في الثامن عشر من ديسمبر عام2022.كانت اللجنة التنفيذية في الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)  بدأت الخميس اجتماعا لمدة يومين لتحديد موعد كأس العالم 2022 في قطر وينهي جدلا مستمرا منذ ما يزيد على أربع سنوات.

وكان من المتوقع أن تصدق اللجنة التنفيذية على توصية من مجموعة عمل الفيفا لاقامة البطولة في نوفمبر تشرين الثاني وديسمبر كانون الأول من أجل تجنب درجات الحرارة العالية في قطر خلال أشهر الصيف مع اعلان القرار .

ونالت قطر حق استضافة كأس العالم 2022 في ديسمبر كانون الأول 2010 بعدما قدمت عرضا يتضمن اقامة المنافسات خلال الصيف في استادات مكيفة الهواء.

لكن خلال أيام من حصول قطر على حق التنظيم رجح الالماني فرانز بيكنباور عضو اللجنة التنفيذية للفيفا في ذلك الوقت والفرنسي ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الاوروبي للعبة انه من الممكن اقامة المنافسات في الشتاء.

ورغم مخاوف أندية كبرى في اوروبا لاقت الفكرة تشجيعا وشكل الفيفا مجموعة عمل في سبتمبر أيلول 2013 لاتخاذ قرار بشأن موعد النهائيات.

وخلال اجتماعها الثالث والأخير في فبراير شباط الماضي اتفقت مجموعة العمل على أن فترة نوفمبر تشرين الثاني وديسمبر كانون الأول هي الأنسب وأوصت بتقليل عدد أيام البطولة وهو ما يمنح الفرق مدة راحة أقل بين المباريات.

وقد يعني هذا القرار دخول الفيفا في صدام مع أندية اوروبا التي رجحت اقامة البطولة في مايو أيار. وقالت رابطة الأندية الاوروبية التي تمثل ما يزيد على 200 فريق أنها ستطالب بتعويضات اذا تعارض موعد البطولة مع الموسم المحلي.

لكن بلاتيني لا يبدو متعاطفا مع موقف أندية اوروبا وقال "يوجد كثير من بطولات الدوري واللاعبين والأندية. الشتاء في مكان هو صيف في مكان آخر من العالم." وأضاف "قلت دائما ان كأس العالم ستكون في الشتاء. قلت دائما انني سأمنح صوتي لقطر لكن سأبذل ما في وسعي لاقامة البطولة في الشتاء."

وتابع "أنا متسق تماما مع ما قلته قبل أربع سنوات. منحت صوتي إلى ما أنا مقتنع بأنه في صالح كرة القدم."

 

المزيد من منوعات

السجن 5 أشهر لرجل قتل "ديكا" في فرنسا

الديك الفرنسي مارسيل.. حكم على قاتله بالسجن (مواقع التواصل)

بطريقة مبسطة.. كيميائي يشرح آلية عمل لقاح كورونا وأهميته (فيديو)

الكيميائي الأمريكي وطالب الدكتوراة في جامعة كورنيل، روب سواندا (موافع التواصل)

مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (فيديو)

شاب مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (روتيرز)

مصير كنز تاريخي استحوذ عليه النازيون أمام المحكمة العليا الأمريكية.. ما القصة؟

مجموعة فنية تُعرف باسم "كنز فلف" (ا.ف.ب)
الأكثر قراءة

شاهد: تشييع جثمان الشاب الشيشاني قاتل المعلم الفرنسي في باريس

تشييع جنازة الشاب عبد الله أنذروف في قريته الشيشانية (موافع التواصل)

بعد أمريكا ورومانيا وبريطانيا.. اكتشاف مسلّة غامضة جديدة في هولندا

ظهور عدد من المسلات الغامضة في عدد من الدول (موافع التواصل)

بايدن يكشف سبب طلبه من أوباما الانتظار قبل إصدار الأمر بقتل بن لادن

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ونائبه جو بايدن أثناء متابعة عملية قتل بن لادن (رويترز)

مظاهرة بالأسلحة أمام منزل مسؤولة في ميشيغن رفضا لنتيجة الانتخابات الأمريكية (فيديو)

وزيرة خارجية ولاية ميشيغان جوسلين بنسون (رويترز)