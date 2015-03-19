الترقية لـ"Windows 10″ مجانية حتى للنسخ المقرصنة

قال تيري مايرسون الرئيس التنفيذي لوحدة أنظمة التشغيل لدى مايكروسوفت إن النسخة الجديدة من برنامج التشغيل "Windows 10" ستكون متاحة للتنزيل والتركيب مجانا لجميع المستخدمين لأنظمة "Windows 7" و"Windows 8.1″، وتابع أن الترقية المجانية ستكون متاحة أيضا لمستخدمي النسخ المقرصنة من برامج التشغيل وسيكونون قادرين على الترقية الإصدار القادم "Windows 10".

وجاءت تلك التصريحا من تيري مايسون لوكالة رويترز للأنباء وأوردتها مجلة فوربس على لسان مايرسون في معرض حديثه عن النظام الجديد خلال قمة "Windows Hardware Engineering Community" والمعروف اختصارا بـ"WinHEC" والمقام في شنزهن بالصين.

ويعتقد على نطاق واسع بين المراقبين التقنيين أن هذه الخطوة الاستباقية من مايكروسوفت تستهدف وبشكل أساسي جلب المستخدمين الذين يستخدمون النسخ المقرصنة مرة أخرى إلى دائرة مايكروسوفت وبالتالي يكونون تحت رعايتها المباشرة، ومن المرجح أن يكون لهذه الخطوة أثر واسع في الصين، حيث تفيد بعض المتابعات أن كثيرا من البرامج غير مرخص.

وكان تيري مايرسون قد أعلن الثلاثاء أن "Windows 10" سيتم طرحه رسميا للمستخدمين في 190 دولة حول العالم الصيف المقبل وسيدعم نظام التشغيل الجديد حوالي 111 لغة.

من جهتهم قال تقنيون إن الحاسبات الشخصية المكتبية ستحتاج على الأقل لـ1غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائية ومساحة تخزينية قدرها 16 غيغا لنسخة "23 بت" وضعف هذه المساحة في حالة تنزيل نسخة "64 بت".

أما الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة العاملة بنظام ويندوز فيجب أن تكون دقة شاشتها لا تقل عن "2560×2048 بكسل" في البوصة المربعة حتى يمكنها عرض وتشغيل النظام بشكل سليم، كما يجب أن تكون سعة التشغيل الداخلية لا تقل عن 4 غيغابايت.