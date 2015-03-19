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البراءة .. للعادلي وزير داخلية "مبارك" في تهم تتعلق بالفساد

19/3/2015

حبيب العادلي وأحمد نظيف أهم أركان نظام مبارك

برأت محكمة جنايات مصرية الخميس حبيب العادلي وزير الداخلية في عهد حسني مبارك من اتهامات بالفساد في حكم يندرج في سياق سلسلة أحكام بالبراءة صدرت بحق رموز نظام حسني مبارك.

وكان العادلي متهما بجمع ثروة مقدارها قرابة 25 مليون دولار بشكل غير مشروع، وفقا لقرار الاتهام. وأصدرت المحكمة حكما ببراءته الخميس وفقا لوكالة أنباء الشرق الاوسط الرسمية وتلفزيون الدولة ومحاميه محمد الجندي.

وأشار محامي  العادلي إنه "ينبغي ان يخرج العادلي من السجن اليوم وأن أي ساعة يمضيها في السجن تعتبر احتجاز لمواطن دون وجه حق". إلا انه لم يتسن التأكد من مصدر قضائي أو رسمي ما إذا كان سيتم بالفعل إطلاق سراح الوزير الأسبق  حيث يعد حكم البراءة الصادر  ليس نهائيا ويمكن الطعن عليه أمام محكمة النقض.

وبحسب قرار الاتهام، فان العادلي استغل وظيفته خصوصا إبان توليه رئاسة جهاز أمن الدولة ثم منصب وزير الداخلية للتربح بشكل غير مشروع هو وزوجته وأبنائه الأربعة ، كما أشار قرار الاتهام إلى حصول العادلي خصوصا على أراض زراعية لم يكن يحق له تملكها إضافة الى حصوله على أ كثر من مقر إقامة وقطع أراض في مناطق راقية باستغلال نفوذه السياسي.

وكانت تمت تبرئة العادلي في قضايا فساد أخرى وفي قضية قتل المتظاهرين أثناء الثورة التي اطاحت بمبارك . كما أصدر القضاء المصري العديد من أحكام البراءة بحق كبار مسؤولي نظام مبارك.

وكان العادلي يقود بيد من حديد وزارة الداخلية المصرية التي تمتعت في عهد مبارك بسطوة هائلة. وكانت تجاوزاتها وانتهاكاتها لحقوق المواطنين أحد الأسباب الرئيسية لتفجر الثورة على الرئيس الاسبق في كانون الثاني/يناير 2011.

 

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