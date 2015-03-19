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ارتفاع عدد ضحايا الحادث الإرهابي بتونس إلى 23 قتيلا

19/3/2015

الصحة التونسية: ارتفاع عدد قتلى حادث تونس لـ 23 قتيلا

قال وزير الصحة التونسي سعيد العايدي الخميس إن عدد قتلى الهجوم المسلح في متحف باردو بالعاصمة التونسية ارتفع إلى 23 من بينهم 20 سائحا أجنبيا.

كانت الرئاسة التونسية  أعلنت الخميس توقيف تسعة أشخاص يشتبه بعلاقتهم بالمسلحين  المسؤولين عن الهجوم الذي استهدف متحف باردو في العاصمة التونسية الأربعاء وأسفر عن مقتل 21 شخصا.

وجاء في بيان للرئاسة  التونسية أن  رئيس الحكومة جملة من المعطيات تتعلق بالعملية الإرهابية والتي تمت السيطرة عليها في ساعتين، كما ذكر أن قوات الأمن تمكنت من إيقاف أربعة عناصر على علاقة مباشرة بالعملية وإيقاف خمسة آخرين يشتبه في علاقتهم بهذه الخلية ولم يوضح البيان دور أو هوية المشتبه بهم.

وكان مسلحان قد هاجما يوم الاربعاء متحف باردو بالعاصمة تونس وقتلوا سياحا من اسبانيا واليابان وكولومبيا وبولندا وجنسيات اخرى .

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