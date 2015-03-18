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نتائج انتخابات إسرائيل الأولية تظهر تقارب الليكود والصهيوني

17/3/2015
تسيبي ليفني أثنا إدلائها بصوتها (EPA)

أظهرت النتائج الأولية للانتخابات العامة الإسرائيلية تعادلا في عدد المقاعد التي حصل عليها حزبا الليكود والمعسكر الصهيوني، في حين حلت القائمة العربية في المرتبة الثالثة، وتجاوزت نسبة المشاركة في التصويت الـ65% من الناخبين المسجلين.

وأظهرت النتائج الأولية تعادلا بين حزبي الليكود والمعسكر الصهيوني بحصول كل واحد منهما على 27 مقعدا، لكن القناة الثانية الإسرائيلية قالت إن حزب الليكود تجاوز حزب المعسكر الصهيوني بمقعد واحد، فيما حلت القائمة العربية المشتركة في المركز الثالث بـ13 مقعدا تلاها حزب (كلنا إسرائيل) بثمانية مقاعد.

وقال مراسل الجزيرة إلياس كرام إن النتائج تصب في صالح معسكر اليمين وترجح حظوظ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في تشكيل الحكومة المقبلة لأنه سيعتمد على أحزاب الوسط والأحزاب الدينية.

ونقلت مراسلة الجزيرة جيفارا البديري شعورا بخيبة الأمل من داخل مقر القائمة العربية المشتركة لأن القائمين عليها كانوا يسعون للحصول على 15 مقعدا على الأقل ليشكلوا قوة مؤثرة داخل البرلمان الإسرائيلي.

وفتحت مكاتب الاقتراع في السابعة من صباح أمس بالتوقيت المحلي وأغلقت في العاشرة مساء، وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية أن نسبة الاقتراع بلغت 65.7%، بعد انقضاء 13 ساعة على بدء التصويت.

يذكر أن ارتفاع نسبة إقبال فلسطينيي الداخل على التصويت بالانتخابات التشريعية الإسرائيلية دفع رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو إلى الاستغاثة بأنصاره للتوجه لمراكز الاقتراع والتصويت بكثافة في مقابلة الإقبال من قبل الفلسطينيين.

وكتب معلقا على نسبة الإقبال العربية العالية في تدوينة له على موقع فيسبوك "حكومة اليمين في خطر، العرب يتوجهون إلى مراكز الاقتراع بأعداد كبيرة، نشطاء اليسار يجلبونهم بالحافلات".

ووجه حديثه لنشطاء اليمين قائلا "ليس لنا إلا أنتم، صوتوا لسد الفجوة بيننا وبين حزب العمل"، في إشارة إلى قائمة المعسكر الصهيوني.

كما شهدت الساعات الخمس الأولى من الانتخابات التشريعية في إسرائيل إقبالا ملحوظا من المصوتين، وسط تنافس حاد بين حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو والمعسكر الصهيوني بقيادة إسحق هرتسوغ وتسيبي ليفني .

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