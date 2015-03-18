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مقتل 12 من قوات الشروق بليبيا على يد "تنظيم الدولة"

18/3/2015
جانب من المعارك الدائرة بليبيا – أرشيف

دعا المتحدث باسم وزارة الدفاع في حكومة الانقاذ الليبية محمد عبد الكافي كافة الشعب الليبي لتقديم الدعم والتعاون الكامل مع أجهزة الدولة وجيشها وثوارها لتتبع عناصر المجموعات الإرهابية.

وأضاف عبد الكافي أن المعركة ضد الإرهاب هي معركة وطنية من أجل العدل والديمقراطية حسب تعبيره، مضيفا أن الوزارة ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه العبث بأرواح ومقدرات الشعب الليبي.

من ناحية أخرى قال وزير الدولة لشؤون المؤتمر بحكومة الإنقاذ الوطني الليبية أسامة أبو
ناجي في بيان بشأن مقتل اثني عشر شخصا من قوات عملية الشروق في منطقة النوفلية على مشارف مدينة سرت، إن حكومة الانقاذ عازمة على ملاحقة الجناة أيا كان انتماؤهم. وأكد دعم الحكومة للجيش الليبي ورئاسة الأركان العامة في مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله.

وقال مصدر محلي في سرت لوكالة فرانس برس ان "عشرة مقاتلين استشهدوا اليوم في عمليات قصف واشتباكات مع تنظيم الدولة الاسلامية في منطقة قريبة من بلدة بن جواد" القريبة من النوفلية والتي تبعد نحو 100 كلم شرق سرت.

واضاف ان "مقاتلين آخرين استشهدا خلال اشتباكات مع التنظيم ذاته قرب النوفلية".
واندلعت السبت الماضي اشتباكات عند الاطراف الشرقية لمدينة سرت بين مجموعة من قوات "فجر ليبيا" التي تسيطر على العاصمة طرابلس، ومسلحي تنظيم الدولة الاسلامية، في اول مواجهة بين الطرفين منذ اعلان التنظيم المتطرف الشهر الماضي السيطرة على اجزاء من المدينة.

وقتل في هذه الاشتباكات التي تواصلت ليومين اربعة من عناصر قوات "فجر ليبيا"، بحسب ما اعلنت السلطات الحاكمة في طرابلس.

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