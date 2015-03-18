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مصر: إحالة لواء ومجند للمحاكمة بمقتل الصباغ

18/3/2015
ورود بمكان مقتل الناشطة شيماء الصباغ (رويترز-أرشيف)

قالت مصادر قضائية في مصر الأربعاء إن النائب العام قرر إحالة ضابط شرطة برتبة لواء ومجند بالشرطة للمحاكمة بتهمة إخفاء أدلة في قضية تتصل بمقتل الناشطة شيماء الصباغ خلال احتجاج سلمي في يناير الماضي.

وأثار مقتل الصباغ عشية ذكرى انتفاضة 2011 التي أطاحت بحكم حسني مبارك حالة من الغضب داخليا وخارجيا بعد نشر صور ولقطات لها والدماء تنزف من وجهها بعد تعرضها لطلقات خرطوش.

وكان النائب العام المستشار هشام بركات أحال الثلاثاء ضابط شرطة إلى محكمة الجنايات في إجراء يندر اتخاذه تجاه قوات الأمن التي تتهمها تقارير منظمات حقوقية بتعديات على نشطاء إسلاميين وليبراليين.

وتنفي الحكومة هذه الاتهامات وتقول إن اعتداءات فردية تقع وإن مرتكبيها يعاقبون.

وأضافت المصادر إن اللواء والمجند أحيلا لمحكمة الجنح بتهمة أخفاء أدلة في القضية وهي التهمة التي تتراوح عقوبتها بين الغرامة والحبس لمدة قد تصل إلى ثلاث سنوات.

وكانت شيماء الصباغ تنتمي لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي الذي قال شهود عيان إنه نظم مسيرة عشية ذكرى انتفاضة 2011 الشعبية إلى ميدان التحرير مهد انتفاضة 25 يناير لكن قوات الأمن اعترضتها وأطلقت على المشاركين فيها طلقات الخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وقال بيان النائب العام الثلاثاء إن التحقيقات كشفت أنها توفيت إثر إصابتها بطلق خرطوش خفيف أطلقه صوبها ضابط بالأمن المركزي.

ووجهت النيابة للضابط تهمتي "الضرب المفضي إلى الموت وإحداث الإصابة العمدية للمصابين" وهو ما أثار غضب نشطاء وحقوقيون قالوا إن الاتهامات لا ترقى لتهمة القتل العمد التي قد تصل عقوبتها للإعدام.

من جهة أخرى وفي قضية منفصلة قالت مصادر أمنية إن النيابة العامة أحالت الأربعاء أمين شرطة إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل متهم ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة الشهر الماضي خلال احتجازه في مستشفى.

وكان المتهم يتلقى العلاج بعد إلقاء القبض عليه بتهمة زرع قنبلة، وأضافت المصادر أن رجل الشرطة اعترف بقتل المتهم بعد وقوع مشادة كلامية بينهما.

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