ظريف يقلل من فرص التوصل لاتفاق حول الملف النووي

وزير الخارجية الإيراني – محمد جواد ظريف

قلل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الأربعاء من فرص التوصل إلى اتفاق حول الملف النووي في لوزان معتبرا أن وجود نظرائه من الدول الكبرى لن يكون ضروريا.

وقال ظريف في تصريح نقله التلفزيون الرسمي الإيراني على موقعه الالكتروني "أعتقد أن وجودهم لن يكون ضروريا في هذه الجلسة لأنه يفترض بجميع وزراء خارجية الأطراف المتفاوضة الحضور حين يتم التوصل الى حلول ونقترب من اتفاق".

وكرر ظريف "أنهم قد يأتون لكن لا اعتقد أن ذلك ضروري" معتبرا أن هناك "خلافات ونسعى لتقليصها" بحلول مساء الخميس مع المديرين السياسيين لدول 5+1 الذين سيصلون إلى لوزان الأربعاء.

وأضاف "علينا إيجاد حلول. ومسالة الاتفاق تأتي عندما نضع هذه الحلول على الورق، ولكتابتها نحن بحاجة لخبراء أكثر من وزراء".

وأكد وزير الخارجية الإيراني أن الطرفين توصلا إلى التفاصيل الدقيقة في المفاوضات و التي أشار إلى انها عادة ما تحتاج لمزيد من العمل.

وقدرت الولايات المتحدة الثلاثاء فرص التوصل الى اتفاق سياسي مع ايران بشأن ملفها النووي بنسبة 50% فيما انطلقت الحكومتان في سباق مع الزمن.