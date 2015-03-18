شبكة الجزيرة تدين تصريحات السيسي بحقها

شبكة الجزيرة الإعلامية

أدانت شبكة الجزيرة الإعلامية ادعاءات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأن صحفييها يعملون كناشطين عوض أن يكونوا مراقبين محايدين. كما دافعت الشبكة بقوة عن تغطيتها للضربات الجوية المصرية في ليبيا الشهر الماضي بعدما قال السيسي إن الشبكة لفقت لقطاتٍ لمقتل أطفال، وقد أثبتت الجزيرة حينها بما لا يدع مجالاً للشك صحة تلك الصور.



وجاءت تصريحات السيسي لمجموعة من الصحفيين الأفارقة الزائرين حين سألوه عن قضية صحفيي الجزيرة المزمع إعادة محاكمتهم في بلاده حيث قال "لقد تحول مراسلو الجزيرة في مصر إلى ناشطين عوض أن يكونوا صحفيين موضوعيين. انظروا إلى تقريرهم حول تدخلنا في ليبيا ضد "داعش" لقتلهم 21 مصرياً (قبطياً). لقد اختاروا صوراً التقطوها في سوريا وادعوا أنها في ليبيا كنتيجة لضرباتنا الجوية على مواقع تابعة لـ "داعش". لقد ادّعوا أننا قتلنا أطفالاً ونساءً. إن مصر لن تتسامح مع هذا.. نحن نعمل على مراجعة الدستور لمعالجة بعض هذه القضايا".



وكانت الجزيرة قد بثت تقريراً واحداً حول مقتل الأطفال نتيجة غارات في ليبيا منذ التدخل المصري. إن التقرير الذي بثته قناة الجزيرة في السادس عشر من فبراير الماضي تضمن صوراً لأطفال قتلوا نتيجة الضربات الجوية المصرية على درنا. ورغم ادعاءات الإعلام المصري الكاذبة حول عدم الدقة عن تقاريرنا، فإن كافة الذين شهدوا الغارة أكدوا صحة ما ورد في تقرير الجزيرة.



وقال ناطق باسم الجزيرة إن الاتهام بتلفيق اللقطات الخاصة بمقتل الأطفال هو اتهام صادم وأن هجوم السيسي على تقارير الجزيرة الواقعية هو محاولة بائسة ومضللة لتشتيت الانتباه عن حقيقة استمرار إعادة محاكمة صحفييها في مصر. كان باهر ومحمد قبل اعتقالهما يساعدان في تقديم تقارير متوازنة وشاملة ودقيقة في مصر، وكل التقارير التي أنجزوها متوفرة للمشاهدة على شبكة الانترنت.



وأضاف الناطق "أن الرئيس السيسي قد صرح في وقت سابق أنه يتمنى لو أن هذه القضية لم تكن موجودة، ووعد مؤخراً بإطلاق سراح باهر ومحمد. وعوض أن يصرح بادعاءات مضللة وكاذبة حول تغطية الجزيرة، يجب على الرئيس أن يركز جهوده لإنهاء هذا الإخفاق في تحقيق العدالة".



يذكر أن جلسة إعادة المحاكمة ستعقد غداً، وكانت الجلستان السابقتان قد تأجلتا على عجل بعدما فشل شهود الادعاء في الحضور، وهو تأخير تم انتقاده حينها. الجزيرة تواصلت مع صحفييها من أجل التركيز على القضية وعدم الإدلاء بأي تصريحات علنية قد تضر بالمحاكمة الجارية.