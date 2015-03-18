البث الحي
منوعات

شبكة الجزيرة تدين تصريحات السيسي بحقها

18/3/2015
شبكة الجزيرة الإعلامية

أدانت شبكة الجزيرة الإعلامية ادعاءات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأن صحفييها يعملون كناشطين عوض أن يكونوا مراقبين محايدين. كما دافعت الشبكة بقوة عن تغطيتها للضربات الجوية المصرية في ليبيا الشهر الماضي بعدما قال السيسي إن الشبكة لفقت لقطاتٍ لمقتل أطفال، وقد أثبتت الجزيرة حينها بما لا يدع مجالاً للشك صحة تلك الصور.
 
وجاءت تصريحات السيسي لمجموعة من الصحفيين الأفارقة الزائرين حين سألوه عن قضية صحفيي الجزيرة المزمع إعادة محاكمتهم في بلاده حيث قال "لقد تحول مراسلو الجزيرة في مصر إلى ناشطين عوض أن يكونوا صحفيين موضوعيين. انظروا إلى تقريرهم حول تدخلنا في ليبيا ضد "داعش" لقتلهم 21 مصرياً (قبطياً). لقد اختاروا صوراً التقطوها في سوريا وادعوا أنها في ليبيا كنتيجة لضرباتنا الجوية على مواقع تابعة لـ "داعش". لقد ادّعوا أننا قتلنا أطفالاً ونساءً. إن مصر لن تتسامح مع هذا.. نحن نعمل على مراجعة الدستور لمعالجة بعض هذه القضايا".
 
وكانت الجزيرة قد بثت تقريراً واحداً حول مقتل الأطفال نتيجة غارات في ليبيا منذ التدخل المصري. إن التقرير الذي بثته قناة الجزيرة في السادس عشر من فبراير الماضي تضمن صوراً لأطفال قتلوا نتيجة الضربات الجوية المصرية على درنا. ورغم ادعاءات الإعلام المصري الكاذبة حول عدم الدقة عن تقاريرنا، فإن كافة الذين شهدوا الغارة أكدوا صحة ما ورد في تقرير الجزيرة.
 
وقال ناطق باسم الجزيرة إن الاتهام بتلفيق اللقطات الخاصة بمقتل الأطفال هو اتهام صادم وأن هجوم السيسي على تقارير الجزيرة الواقعية هو محاولة بائسة ومضللة لتشتيت الانتباه عن حقيقة استمرار إعادة محاكمة صحفييها في مصر. كان باهر ومحمد قبل اعتقالهما يساعدان في تقديم تقارير متوازنة وشاملة ودقيقة في مصر، وكل التقارير التي أنجزوها متوفرة للمشاهدة على شبكة الانترنت.
 
وأضاف الناطق "أن الرئيس السيسي قد صرح في وقت سابق أنه يتمنى لو أن هذه القضية لم تكن موجودة، ووعد مؤخراً بإطلاق سراح باهر ومحمد. وعوض أن يصرح بادعاءات مضللة وكاذبة حول تغطية الجزيرة، يجب على الرئيس أن يركز جهوده لإنهاء هذا الإخفاق في تحقيق العدالة".
 
يذكر أن جلسة إعادة المحاكمة ستعقد غداً، وكانت الجلستان السابقتان قد تأجلتا على عجل بعدما فشل شهود الادعاء في الحضور، وهو تأخير تم انتقاده حينها. الجزيرة تواصلت مع صحفييها من أجل التركيز على القضية وعدم الإدلاء بأي تصريحات علنية قد تضر بالمحاكمة الجارية.

المزيد من منوعات

السجن 5 أشهر لرجل قتل "ديكا" في فرنسا

الديك الفرنسي مارسيل.. حكم على قاتله بالسجن (مواقع التواصل)

بطريقة مبسطة.. كيميائي يشرح آلية عمل لقاح كورونا وأهميته (فيديو)

الكيميائي الأمريكي وطالب الدكتوراة في جامعة كورنيل، روب سواندا (موافع التواصل)

مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (فيديو)

شاب مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (روتيرز)

مصير كنز تاريخي استحوذ عليه النازيون أمام المحكمة العليا الأمريكية.. ما القصة؟

مجموعة فنية تُعرف باسم "كنز فلف" (ا.ف.ب)
الأكثر قراءة

شاهد: تشييع جثمان الشاب الشيشاني قاتل المعلم الفرنسي في باريس

تشييع جنازة الشاب عبد الله أنذروف في قريته الشيشانية (موافع التواصل)

بعد أمريكا ورومانيا وبريطانيا.. اكتشاف مسلّة غامضة جديدة في هولندا

ظهور عدد من المسلات الغامضة في عدد من الدول (موافع التواصل)

بايدن يكشف سبب طلبه من أوباما الانتظار قبل إصدار الأمر بقتل بن لادن

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ونائبه جو بايدن أثناء متابعة عملية قتل بن لادن (رويترز)

مظاهرة بالأسلحة أمام منزل مسؤولة في ميشيغن رفضا لنتيجة الانتخابات الأمريكية (فيديو)

وزيرة خارجية ولاية ميشيغان جوسلين بنسون (رويترز)