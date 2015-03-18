رايت ووتش: الحشد الشعبي أحرق قرى بغداد

هيومان رايتس ووتش

نشرت هيومن رايتس ووتش تقريراً عن قيام مليشيات عراقية بينها مليشيا الحشد الشعبي بتدمير وإحراق عدة قرىً يقطنها العرب السنة.

وأظهرت صور نشرتها المنظمة في موقعها على الانترنت، رصد الأقمار الصناعية لحجم الدمار الذي لحق ببعض القرى المحيطة بمدينة آمرلي في محافظة صلاح الدين من خلال المقارنة بين صور قديمة و أخرى حديثة للمنطقة ذاتها.

وقد وثقت المنظمة شهادات عن قيام تلك المليشيات بسرقة وحرق وتدمير البيوت والمساجد والمزارع، ووضعت المنظمة علامات حمراء وصفراء حول المناطق التي أُحرقت والتي دُمرت ما أظهر حجماً واسعاً لتدمير تلك القرى.

في غضون ذلك، تعرّض ضريح الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين للتدمير، جراء الاشتباكات العنيفة بين القوات العراقية المدعومة بمليشيات الحشد الشعبي و"تنظيم الدولة" في تكريت بمحافظة صلاح الدين.

وتُظهر الصور الضريح وقد سُوي بالأرض، وكان القتال قد احتدم حول تكريت، مسقط رأس صدام حسين، خلال الأيام القليلة الماضية، أثناء محاولة القوات العراقية استعادة المدينة من مسلحي تنظيم الدولة.

من جهة أخرى، نقلت وكالة فارس الايرانية للأنباء عن قائد القوات البرية في الجيش الإيراني الجنرال ، أحمد رضا بوردستان قوله ، إن المدفعية الإيرانية تتمركز ومنذ عدة أشهر عند النقطة صفر من الحدود العراقية – الايرانية ، وذلك بعد أن حاول تنظيم الدولة الإسلامية الاقتراب من الحدود باتجاه الأراضي الايرانية ‘ على حد قوله.

وأضاف بوردستان ‘ أن عناصر من وحدة الرصد والاستطلاع التابعة للجيش الإيراني كانوا قد عبروا الحدود إلى داخل الأراضي العراقية بعد التنسيق الكامل مع الحكومة العراقية.

كما كشف بوردستان أن مروحيات عسكرية إيرانية قامت قبل ثمانية أشهر بالتحليق فوق مناطق يسيطر عليها تنظيم الدولة داخل العراق.