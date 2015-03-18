جنرال أمريكي كبير ينقل لأنقرة تطمينات بشأن الأسد

منسق التحالف الدولي – جون آلان

نقل الجنرال جون آلان منسق التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الاسلامية إلى تركيا تطيمنات بشأن أن واشنطن تسعى للتوصل لتسوية للنزاع في سوريا تستبعد الرئيس السوري بشار الاسد، بحسب ما أفادت السفارة الأميركية الأربعاء.

وأجرى الجنرال جون آلان منسق التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الاسلامية، محادثات مع مساعد وزير الخارجية التركي فيريدون سينيرليوغلو الثلاثاء في انقرة حول "الجهود المشتركة لإضعاف وهزيمة تنظيم الدولة" وجدد الجنرال آلان خلاله التأكيد على أن "موقف الولايات المتحدة من الأسد لم يتغير" مشيرا إلى أن واشنطن تريد انتقالا في سوريا لا يكون الأسد جزء منه".

كانت تركيا قد أعربت عن غضبها بعد أن ألمح وزير الخارجية الأمريكي جون كيري خلال مقابلة في عطلة نهاية الأسبوع إلى إمكانية التفاوض مع الأسد لإنهاء النزاع الذي دخل عامه الخامس في سوريا ، وقال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو إنه لا يمكن التفاوض مع الأسد، فيما شبه رئيس الوزراء أحمد داود اوغلو إجراء محادثات مع الأسد بمصافحة الزعيم الألماني النازي ادولف هتلر.

وقال جون آلان إن "الولايات المتحدة تعتقد إن الأسد فقد كامل شرعيته لحكم البلاد وإن الظروف في سوريا في ظل حكمه أدت إلى ظهور الجماعات الإرهابية". واضاف "نواصل السعي للتوصل إلى حل سياسي للنزاع في سوريا عن طريق التفاوض لا يكون الاسد جزءا منه في النهاية".

يأتي ذلك بينما تؤكد أنقرة على أن أي حل لإنهاء الحرب في سوريا يجب أن يستبعد الأسد، فيما يبدو أن واشنطن تولي أهمية أكبر للتصدي للتهديد الإرهابي من الجماعات المتطرفة قبل التعامل مع النظام السوري.