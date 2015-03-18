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ثمانية قتلى في هجوم على متحف باردو بتونس

18/3/2015
 

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية محمد على العروى، اليوم الأربعاء، إن مسلحين قتلوا ثمانية سياح على الأقل في متحف باردو المحاذي لمبنى البرلمان بتونس العاصمة.

وأضاف "العروي" أنه تم تحرير غالبية الرهائن الأجانب الذين تم احتجازهم داخل المتحف منذ قليل، مؤكداً أن العملية مازالت متواصلة.

ونقل مراسل الجزيرة مباشر عن المتحدث باسم الداخلية التونسية أن من وصفهم بإرهابيين اثنين هاجما متحف باردو الأثري وأطلقا النار مما أدى إلى إصابة امرأة تم نقلها إلى المستشفى حسب المعلومات الأولية.

وأضاف المتحدث في تصريح لوكالة الأنباء التونسية أن وحدات مكافحة الارهاب تطوق محيط مقر مجلس نواب الشعب حيث يوجد كذلك مقر المتحف لمواجهة المسلحين.

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