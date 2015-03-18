البث الحي
منوعات

ايران : ان فوز نتانياهو لا يغير شيئا

18/3/2015
محمد جواد ظريف

قللت ايران من اهمية فوز الليكود بزعامة حزب بنيامين نتانياهو في الانتخابات التشريعية وقالت انه لن يؤثر على الفلسطينيين او على العالم الاسلامي لأنه "لا فرق بالنسبة لنا" بين جميع الاحزاب الاسرائيلية.

وصرحت مرضية افخم المتحدثة باسم وزارة الخارجية "بالنسبة لنا فان جميع الاحزاب والجماعات السياسية للكيان الصهيوني سواء ولا فرق بينها".

واضافت ان جميع هذه الاحزاب "ذات طبيعة عدوانية، وجميعها سواء بالنسبة لنا وشريكة في الفظائع ضد الفلسطينيين وفي التآمر ضد الدول الاسلامية واهمال حقوقها".

وحقق نتانياهو فوزا كاسحا وضمن لنفسه ولاية ثالثة رغم خلافاته العميقة مع الفلسطينيين وعلاقاته المتوترة مع الرئيس الاميركي باراك اوباما.

وفي وقت سابق من هذا الشهر قال الرئيس الايراني حسن روحاني ان اسرائيل تشكل "اكبر خطر على المنطقة وذلك بعد خطاب نتانياهو في الكونغرس الاميركي الذي عارض فيه التوصل الى اتفاق بشان برنامج ايران النووي.

المزيد من منوعات

السجن 5 أشهر لرجل قتل "ديكا" في فرنسا

الديك الفرنسي مارسيل.. حكم على قاتله بالسجن (مواقع التواصل)

بطريقة مبسطة.. كيميائي يشرح آلية عمل لقاح كورونا وأهميته (فيديو)

الكيميائي الأمريكي وطالب الدكتوراة في جامعة كورنيل، روب سواندا (موافع التواصل)

مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (فيديو)

شاب مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (روتيرز)

مصير كنز تاريخي استحوذ عليه النازيون أمام المحكمة العليا الأمريكية.. ما القصة؟

مجموعة فنية تُعرف باسم "كنز فلف" (ا.ف.ب)
الأكثر قراءة

شاهد: تشييع جثمان الشاب الشيشاني قاتل المعلم الفرنسي في باريس

تشييع جنازة الشاب عبد الله أنذروف في قريته الشيشانية (موافع التواصل)

بعد أمريكا ورومانيا وبريطانيا.. اكتشاف مسلّة غامضة جديدة في هولندا

ظهور عدد من المسلات الغامضة في عدد من الدول (موافع التواصل)

بايدن يكشف سبب طلبه من أوباما الانتظار قبل إصدار الأمر بقتل بن لادن

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ونائبه جو بايدن أثناء متابعة عملية قتل بن لادن (رويترز)

مظاهرة بالأسلحة أمام منزل مسؤولة في ميشيغن رفضا لنتيجة الانتخابات الأمريكية (فيديو)

وزيرة خارجية ولاية ميشيغان جوسلين بنسون (رويترز)