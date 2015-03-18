ايران : ان فوز نتانياهو لا يغير شيئا

محمد جواد ظريف

قللت ايران من اهمية فوز الليكود بزعامة حزب بنيامين نتانياهو في الانتخابات التشريعية وقالت انه لن يؤثر على الفلسطينيين او على العالم الاسلامي لأنه "لا فرق بالنسبة لنا" بين جميع الاحزاب الاسرائيلية.



وصرحت مرضية افخم المتحدثة باسم وزارة الخارجية "بالنسبة لنا فان جميع الاحزاب والجماعات السياسية للكيان الصهيوني سواء ولا فرق بينها".



واضافت ان جميع هذه الاحزاب "ذات طبيعة عدوانية، وجميعها سواء بالنسبة لنا وشريكة في الفظائع ضد الفلسطينيين وفي التآمر ضد الدول الاسلامية واهمال حقوقها".



وحقق نتانياهو فوزا كاسحا وضمن لنفسه ولاية ثالثة رغم خلافاته العميقة مع الفلسطينيين وعلاقاته المتوترة مع الرئيس الاميركي باراك اوباما.



وفي وقت سابق من هذا الشهر قال الرئيس الايراني حسن روحاني ان اسرائيل تشكل "اكبر خطر على المنطقة وذلك بعد خطاب نتانياهو في الكونغرس الاميركي الذي عارض فيه التوصل الى اتفاق بشان برنامج ايران النووي.