الجزيرة تحصد أربع جوائز للتميز في الصين

صورة جماعية للزملاء المكرمين يتوسطهم الدكتور صلاح الزين (الجزيرة)

حصدت شبكة الجزيرة الإعلامية أربع جوائز ضمن جوائز التميز التي تنظمها القمة الإعلامية العالمية التي اختتمت أعمالها بحفل تكريمي في العاصمة الصينية بكين.

وشارك في المسابقة التي تنظمها القمة في دورتها الأولى 450 مؤسسة إعلامية عبر العالم تقدمت بحوالي 1400 عمل إعلامي مختلف.

وفازت الجزيرة بالعدد الأكبر من الجوائز الفعلية والتكريمية للقمة، فكانت جائزة أفضل فريق إخباري في الدول النامية من نصيب برنامج "101 East" الذي تنتجة الزميلة شارون روبول في قناة الجزيرة الإنجليزية.

كما تسلم الزميل ناصر شديد من قناة الجزيرة ممثلاً عن فريق عمله جائزة تكريمية عن تغطية الأحداث في ريف دمشق. أما الزميلة لام ثاي فو من الجزيرة أميركا والزميل محمد الحداد المنتج في موقع الجزيزة باللغة الإنجليزية فقد حصلا على جائزتين تكريميتين في مجال التقارير الخاصة بالإعلام الجديد.

ومثّل شبكة الجزيرة في الحفل وفد رسمي ترأسه صلاح الدين الزين مدير مركز الجزيرة للدراسات ممثلاً عن مدير عام الشبكة وضم الوفد الزملاء المكرمين عن قنوات الشبكة.

من جهتها قالت الزميلة شارون روبول معلقة على فوزها "أنا وزملائي في برنامج "101 East" نشعر بالفخر لفوزنا بهذه الجائزة. ففي كل أسبوع يبث برنامجنا الذي يشاهده جمهور عالمي لمدة نصف ساعة أفلاماً وثائقية تتناول مختلف القضايا الحية والثقافات المتنوعة التي تمثلها قارة آسيا وهي قضايا نعتز بتغطيتها".

أما الزميل ناصر شديد فقد قال "نفتخر أننا كنا أول فريق إخباري يدخل الغوطة الشرقية بدمشق، ودير الزور وسهل الغاب بريف حماة ومعرة النعمان في إدلب، وكلها مناطق توتر واجهنا فيها الموت وتعرضنا لحوادث قاسية، كل ذلك من أجل إطلاع المشاهد على ما لا يمكن أن يراه إلا عبر شاشة الجزيرة. فجائزتنا الحقيقية أن نوصل للعالم الحقائق وأن ننقل الواقع كما هو".

وتابع شديد أود أن أخص هنا بالتحية الزميل الشهيد حسين عباس الذي ساعدنا بشجاعته على دخول الغوطة الشرقية قبل أن يقتل جراء قصف من قبل النظام السوري… رحمه الله.

وحول مشاركته في القمة قال محمد الحداد "لقد جمع حفل الجوائز الذي نظمته القمة ثلة من أبرع الصحفيين والإعلاميين حول العالم، وكم كان رائعاً اللقاء بصحفيين رقميين مهتمين برفع مستوى الأخبار والقصص التي تقدم للجمهور على الانترنت".

من جهتها عبرت الزميلة لام فو من الجزيرة أميركا عن سعادتها بأن ترى الإعلام الجاد حول العالم يكرم على هذا المستوى الرفيع، وقالت "إن الالتقاء بأناس يواجهون مختلف الظروف الصعبة عند إعداد ونشر تقاريرهم يشعرنا بالتواضع.

وتابعت "إن تكريمنا بشأن موضوع الخصوصية وقضايا المراقبة يشكل دافعاً لنا لبذل المزيد من الجهد للكشف عن مثل هذه الموضوعات".

يذكر أن القمة الإعلامية العالمية هي منتدى إعلامي دولي رفيع المستوى ترأسه سكرتاريا دائمة تضم خمسة عشر عضواً من أهم وسائل الإعلام العالمية من بينها شبكة الجزيرة الإعلامية.