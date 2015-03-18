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الإمارات تستدعي سفيرها لدى السويد

18/3/2015

وزيرة خارجية السويد – مارجو واليستروم

استدعت وزارة الخارجية الإماراتية الأربعاء سفيرها لدي السويد ، على خلفية تصريحات وزيرة خارجية السويد مارجو والسيتروم  ضد المملكة العربية السعودية.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية إن وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور محمد قرقاش أعرب عن إدانة الإمارات للتصريحات التي أدلت بها وزيرة خارجية السويد أمام البرلمان السويدي بشأن المملكة العربية السعودية ونظامها القضائي.

وقال قرقاش "إن هذه التصريحات تنتهك مبدأ السيادة التي تقوم عليها العلاقات بين الدول ، كما أنها تعد تدخلا في الشؤون الداخلية ولا تحترم الخصوصيات الدينية والثقافية للدول والمجتمعات" .

كما استدعت خارجية الإمارات  السفير السويدي  لديها جان ثيسلف  لتسليمه مذكرة احتجاج رسمية على تصريحات والسيتروم ضد  المملكة العربية السعودية .

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