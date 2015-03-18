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اكتشاف سم السيانيد بمظروف بريدي موجه للبيت الأبيض

18/3/2015

الرئيس الأمريكي – باراك أوباما

قال مسئولون بجهاز الشرطة السرية الأمريكية بأنه تم التأكد من احتواء مظروف – كان موجها إلى البيت الأبيض الاثنين الماضي – على مادة السيانيد السامة.

وقال بريان ليري المتحدث باسم الشرطة السرية الأمريكية المسئولة عن أمن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن الاختبارات المعملية التي تم إجراؤها الثلاثاء أكدت احتواء الرسالة على مادة السيانيد وذلك بعد أن كانت الاختبارات الأولية قد أشارت إلى سلبية النتائج.

وقال موقع "ذا انترسبت" الخاص بأخبار الاستخبارات الأمريكية أن عنوان الراسل المكتوب على المظروف يتوافق مع عنوان أحد الأشخاص الذي أشارت الأجهزة الأمنية الأمريكية إلى أنه خضع لمراقبة الشرطة السرية بسبب قيامه بإرسال طرود مشكوك فيها منذ عام 1995.

وأوضح المتحدث أنه تم إرسال الخطاب إلى معمل ثالث للتأكد من النتيجة بينما لاتزال التحقيقات جارية حول الواقعة

 

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