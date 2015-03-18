اغتيال قيادي حوثي برصاص مجهولين في صنعاء

اغتيال الصحفي عبدالكريم الخيواني القيادي بجماعة الحوثي (الجزيرة)

أفاد مراسل الجزيرة أن مسلحين مجهولين اغتالوا في صنعاء القيادي بجماعة الحوثيين الصحفي عبدالكريم الخيواني عضو مؤتمر الحوار عن الجماعة.

وأفاد مراسل الجزيرة نقلاً عن مصادر من جماعة الحوثي، أن مسلحين على متن دراجة نارية أطلقوا النار باتجاه الخيواني في أحد شوارع صنعاء، ما أدى إلى مقتله على الفور.

من جهة أخرى، أكدت مصادر عسكرية أن وفداً عسكرياً حوثياً توجه إلى إيران، وأشارت المصادر إلى أن الوفد برئاسة نائب رئيس هيئة الأركان اللواء ركن زكريا الشامي أحد القيادات العسكرية للحوثيين ومجموعة من القيادات العسكرية الموالية للحوثيين إلى جانب قيادات أخرى.

وكانت طائرة إيرانية حطت مساء، أمس الثلاثاء، في مطار صنعاء الدولي من أجل نقل الوفد الى طهران.

في غضون ذلك، تظاهر عشرات الآلاف في مدينة تعز، اليوم الأربعاء، إحياء للذكرى الرابعة لجمعة الكرامة، وجاب المتظاهرون شوارع المدينة، مروراً بالقصر الجمهوري ومبنى المحافظة.

ورفع المتظاهرون صور الضحايا ولافتات حملت شعارات تطالب بالقصاص لدماء الشهداء ومحاكمة القتلة وتندد بانقلاب الحوثيين وتتهمهم بالتحالف مع الرئيس المخلوع لضرب قوى الثورة، مع التشديد على استمرار الثورة والمضي بدرب الشهداء حتى تحقيق الأهداف التي ضحوا من أجلها.

كما جددوا رفضهم للانقلاب، مؤكدين أن ما سموه جرائم المخلوع في السابق وجرائم مليشيات الحوثي اليوم لن تسقط بالتقادم، مجددين مطالبتهم بمحاكمة المتورطين بارتكابها.

حيث تجمع قبل أربع سنوات في 18 مارس 2011 وضمن التظاهرات الاحتجاجية في صنعاء آلاف المتظاهرين في في ساحة التغيير بالعاصمة اليمنية، واعتبرت التظاهرة الأكبر منذ اندلاع الثورة اليمنية .

وعقب انتهاء صلاة الجمعة هجم مئات من أفراد الجيش بملابس مدنية وفتحوا النار على المظاهرة، الامر الذي أوقع قرابة الخمسين قتيلاً أغلبهم من طلبة الجامعات إضافة إلى جرح نحو مئتي شخص خلال الأيام الأولى للثورة اليمنية.