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إحالة 22 متهما للمفتي في قضية اقتحام قسم كرداسة

18/3/2015

تواجد أمني مكثف عقب أحداث اقتحام قسم كرداسة

قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته، لمنعقدة بمعسكر الأمن المركزي في مدينة السادس من أكتوبر، ، اليوم الأربعاء، إحالة أوراق 22 متهماً للمفتي وذلك في قضية اقتحام قسم كرداسة، وحددت جلسة 20 أبريل المقبل للنطق بالحكم. ولم تحل المحكمة متهم حدث ( صغير السن) للمفتي .

كانت نيابة شمال الجيزة، برئاسة المستشار محمد أباظة، أحالت الـ23 متهمًا إلى محكمة الجنايات، لارتكابهم جرائم اقتحام مركز شرطة كرداسة، والتجمهر، والإتلاف العمدي، والتخريب، والتأثير على رجال السلطة العامة، والقتل، والشروع فيه، واستعمال القوة والعنف مع ضباط الشرطة، وحيازة أسلحة نارية دون ترخيص، وأسلحة بيضاء وأدوات للاعتداء على الأشخاص.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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