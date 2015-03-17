موجة نزوح من سرت الليبية هرباً من المعارك

تنظيم الدولة (الجزيرة)

نزحت عشرات العائلات من مدينة "سرت" شرق ليبيا بعد اشتباكات بين كتائب مسلحة تابعة لرئاسة الأركان، المنبثقة عن المؤتمر الوطني و"تنظيم الدولة".

وقد توجهت العائلات إلى غرب البلاد باتجاه مدينة مصراته، وقال شهود عيان إن مسلحي "تنظيم الدولة" بثوا أخباراً ترجح حدوث المزيد من الاشتباكات في الأيام القليلة القادمة.

وقال مراسل الجزيرة في سرت شرق ليبيا إن كتائب مسلحة تابعة لرئاسة الأركان، المنبثقة عن المؤتمر الوطني، تحشد قواتها بقاعدة القُرضابية الجوية استعداداً لشن هجوم على مواقع سيطر عليها "تنظيم الدولة" وسط المدينة.

وتشهد سرت توترا أمنياً على خلفية الاشتباكات المتقطعة بين كتائب ثوار 17 فبراير وعناصر "تنظيم الدولة" أسفرت عن سقوط 22 قتيلاً من الجانبين.

في غضون ذلك، سقط قتيل وجريحان في انفجار سيارة مفخخة أمام مقر كتيبة أم المعارك في "مصراته" ومصادر عسكرية ترجح مسؤولية "تنظيم الدولة" عن الانفجار.