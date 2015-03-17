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مقتل عائلة سورية في قصف بغاز الكلور على سرمين

17/3/2015

قال إتحاد تنسقيات الثورة السورية إن قوات بشار الأسد قامت في الساعات الأولي من صباح الثلاثاء بقذف منطقة سرمين بأدلب مما أدي لمقتل 5 من عائلة واحدة وإصابة أكثر من سبعين أخرين.
وأشارات مصادر طيبة إلي أستخدام قوات الأسد لضرب المدينة المكتظه بالمدنيين بغاز الكلور مما تسبب في مقتل عائلة مكونة من أب وزوجته وثلاث من ابناءه .
وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يقصف فيها نظام الأسد تلك المنطقة بغاز الكلور الذي تسبب في سقوط العشرات من القتلى من قبل
في سياق متصل أستنكر مساء الأثنين رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس تصريحات وزير الخارجية الأمريكي جون كيري والتي أعرب فيها عن إمكانية التفاوض مع بشار الأسد
وقال فالس في تصريحات للصحفيين "نأسف لتصريحات وزير الخارجية الأمريكي جون كيري عن الحاجة للتفاوض مع الرئيس السوري بشار الاسد.
وتابع " الأسد مسؤول عن مقتل عشرات الالاف ، ولن يكون هناك حل سياسي.. لن يكون هناك حل بالنسبة لسوريا طالما بقي بشار الاسد.. وجون كيري يعرف ذلك."
وقال وزير الخارجية الأمريكية  الأحد الماضي أن الولايات المتحدة سيكون عليها التفاوض مع الاسد ، إلا أن وزارته أوضحت على لسان المتحدثة بإسمها قائلة إنه لم يكن يشير للأسد بالتحديد وإنما لحكومته.

 

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