قطر تبني مدينة للأسرى المحررين في غزة

العمادي يضع حجر الأساس لبناء مدينة حمد بغزة (الجزيرة)

قام السفير القطري محمد العمادي بوضع حجر الأساس لمشروع مدينة الشيخ حمد السكنية للأسرى المحررين من سجون الاحتلال الإسرائيلي جنوب مدينة غزة.

وقال العمادي -الذي يترأس اللجنة القطرية لإعادة إعمار القطاع- خلال فعاليات الافتتاح إن هذا المشروع من باكورة المشاريع التي ستنفذها اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة.

وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ المشاريع القطرية لإعادة إعمار القطاع سواء من المنحة القطرية الجديدة أو القديمة، ووجه السفير القطري شكره لحكومة الوفاق الفلسطينية لدورها في "التنسيق وتسهيل مهمة دخول مواد البناء إلى القطاع لتنفيذ المشروع.

وكانت قطر قد تبرعت في أكتوبر 2012 بنحو 407 ملايين دولار لإعادة إعمار القطاع عبر تنفيذ مشاريع استراتيجية وحيوية هناك, كما تعهدت خلال مؤتمر القاهرة الدولي لإعادة إعمار غزة -الذي انعقد في أكتوبر من العام الماضي- بتقديم مليار دولار.

وكانت إسرائيل قد شنت في 7 الماضي عدواناً على قطاع غزة استمر 51 يوما وأدى إلى مقتل أكثر من ألفي فلسطيني وإصابة نحو 11 ألفاً، وفق وزارة الصحة الفلسطينية، في حين أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية أن إجمالي الوحدات السكنية المتضررة جراء هذه الحرب بلغ 28366 وحدة.

من جانبه أوضح وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة في كلمة له خلال الفعالية أن الحي السكني سيقام على أرض مساحتها 120 دونماً "الدونم يساوي ألف متر مربع" بواقع 28 عمارة سكنية تضم 360 وحدة سكنية، بالإضافة إلى المرافق العامة وتجهيزات البنى التحتية.

وأشاد الحساينة بجهود أمير قطر والشيخ حمد والذين لم يبخلوا بمساعداتهم التي أسهمت في تخفيف معاناة سكان القطاع، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني وقيادات السلطة يتقدمون بالشكر لقطر دولة وشعباً لجهودها في إغاثة إخوانهم.

ووعد وزير الأشغال الأسرى أن يكون الفرج قريب بإذن الله، قائلا: "إن ساعات الظلم الحالك لن تكون طويلة".

بدوره، شكر الأسير المحرر روحي مشتهى جهود دولة قطر وأميرها الوالد والأمير تميم، معتبراً أن هذا الشعور هو الحد الأدنى الذي يقدمونه تجاه هذه الدولة الداعمة.

كما شكر عائلة مدين التي تبرعت بالأرض المخصصة للمشروع، مشيداً بوزارة الأشغال وبلدية الزهراء على جهودهم الكبيرة للعمل على خروج المشروع للنور.