تقصي الحقائق تطالب بمحكمة خاصة لمجرمى سوريا

نظام الأسد يقصف المدنيين بغاز الكلور في ريف أدلب (الجزيرة)

طالب أعضاء مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بإحالة مرتكبى جرائم الحرب في سوريا للجنائية الدولية.

وقال رئيس لجنة تقصي الحقائق باولو بينيرو، إلي أن اللجنة أقامت تقريرها على شهادات الضحايا المتواجدون خارج سوريا بعد رفض السلطات السورية السماح للجنة بالدخول إلي الأراضي السورية.

وأضاف أنه يخشي من إقامة جلسات علنية لسماع شهادة الشهود وذلك حفاظا على أروحهم ، لكننا على استعداد لتقديم قائمة سرية للمشتبه فيهم بقيام جرائم حرب وتقديمها للإدعاء العام.

وأشار التقرير الذي صدر في 64 صفحة بإصابع الإتهام إلي كل من نظام الأسد والجماعات المجاهدة في ترويع المواطنين ، واستهداف الأقليات العرقية والأثنية

وطالبت اللجنة الدول ذات السلطة والصلاحية -على حد قولها ،بالعمل على التحرك لمسائلة مرتكبى الجرائم في سوريا

وقال محققو الأمم المتحدة إنه يجب إحالة جرائم الحرب في سوريا يجب إحالتها الجنائية الدولية أو إنشاء محكمة خاصة يمثل أمامها المتهمون في تعذيب وقتل المدنيين .

وأشار ممثل الولايات المتحدة في مجلس حقوق الإنسان، إلي انتشار الجماعات العنيفة في سوريا ، وتطرق كذلك لحالات التعذيب في مراكز الإعتقال وقال "مازال هناك احتجازللنساء والأطباء والصحفيين والمدافعين عن حقوق الانسان ونطالب باطلاق سراح المدافعين الحقوق الانسان وكل من تم اعتقاله ، نحن نطالب بمسألة كل من تورط في إرتكاب جرائم في سوريا

الحل الأزمة لا يمكن ان يكون عسكرى ونحث على حل سياسي لهذا الصراع يضمن الحقوق الكاملة لهذا الشعب، وطالب ممثل الولايات المتحدة بتمديد مهلة عمل اللجنة لجمع مزيد من المعلومات عن وضع حقوق الإنسان على الأرض السورية .

بينما شدد ممثل الصين على ضرورة الحل السياسي للأزمة السورية وقال هناك ملايين الأطفال الذي لا يستطيعون الوصول للمدراس ، وهناك تراجع في عملية وصول المساعدات الإنسانية إلي القري والمدن السورية وطالب بضرورة العمل على السماح بالنفاذ غير المشروط للعاملين في الرعاية الصحية إلي كافة المناطق

ومن جانبه حمل ممثل تركيا لدي الأمم المتحدة الرئيس السوري بشار الأسد مسئولية الوضع المتدهور الذي تعيشه سوريا اليوم وقال أن بشار الأسد مسئول عن المأساة التي تعيشها سوريا ،ويجب إلا يكون جزء من تحالف مكافحة تنظيم الدولة

وعلل قوله بأن نظام بشار الأسد يتغذي على الجماعات الأرهابية لذا يجب إلا يكون جزء من عملية تسوية الوضع في سوريا .

يأتي التقرير بعد يوم واحد من إعلان وزير الخارجية الأمريكية جون كيري عدم ممانعة الولايات المتحدة من التفاوض مع بشار الأسد لحل الأزمة السورية .