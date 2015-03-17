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انطلاق الانتخابات الإسرائيلية اليوم

17/3/2015
  منافسة قوية بين حزبي الليكود والإتحاد الصهيوني (الجزيرة )

بدأت صباح اليوم الثلاثاء الانتخابات الإسرائيلية وسط منافسة شديدة بين حزبي الليكود والاتحاد الصهيونى.

ويتوجه نحو ستة ملايين إسرائيلي إلى مكاتب الاقتراع لاختيار 120 نائبا في الكنيست من بين المرشحين على 26 قائمة، في وقت أكد فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه لن تكون هناك دولة فلسطينية في حال فوزه.

وتشهد هذه الانتخابات تنافسا قويا بين بنيامين  نتنياهو المنتهية ولايته -مرشح حزب الليكود- وتسيبي ليفني وإسحق هرتسوغ عن الاتحاد الصهيوني.
واعتمد نتنياهو في تسويق نفسه على التحذير من مخاطر عدم انتخابه على الدولة الإسرائيلية وتشديده على عدم القبول بقيام دولة فلسطينية أو تقسم القدس
وقال في تصريحات أمس الأول  إن قيام دولة فلسطينية أو الانسحاب من الأراضي هو "ببساطة جعل هذه الأراضي عرضة لهجمات إسلامية متطرفة على إسرائيل"، واعتبر أن "هذه هي الحقيقة التي باتت جلية في السنوات الأخيرة".
في المقابل، يتقدم الاتحاد الصهيوني (تحالف حزبي العمل والحركة) في استطلاعات الرأي التي أظهرت أنه سيحصل على ما بين 24 و26 مقعدا في الانتخابات مقابل ما بين 20 و22 لحزب الليكود.
وتشهد انتخابات اليوم وللمرة الأولى مشاركة قائمة عربية موحدة بين أربعة من أكبر الأحزاب العربية بإسرائيل، وهي التجمع الوطني الديمقراطي، والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والحركة الإسلامية-الجناح الجنوبي، والقائمة العربية للتغيير.
ورشحت استطلاعات للرأي القائمة العربية الموحدة لإحراز المركز الثالث بالانتخابات، وهو ما يؤهلها لدور فاعل في تشكيل الائتلافات الحكومية ويسمح لفلسطينيي 48 داخل الخط الأخضر -الذين يشكلون 20% من عدد السكان- بمحاربة التمييز وكسب الاعتراف، حيث يعتبرون أنهم يعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية.

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