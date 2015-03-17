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اليورو يرتفع أمام الدولار مع اقتراب اجتماع مجلس الاحتياطي

17/3/2015
 اليورو يرتفع أمام الدولار لليوم الثاني على التوالي (الجزيرة)

لليوم الثاني على التوالي، ارتفع اليورو أمام الدولار مع ترقب المستثمرين بدء اجتماع لجنة السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" والذي سيختبر توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية في منتصف يونيو.

وتعرضت العملة الأوروبية الموحدة لضغوط بعد أن بدأ البنك المركزي الأوروبي برنامجه لشراء السندات في الأسبوع الماضي والذي سيضخ أكثر من تريليون يورو في منطقة اليورو.

غير أن اليورو وجد بعض الدعم اليوم بعد صدور بيانات أضعف من المتوقع عن الصناعات التحويلية والناتج الصناعي والإسكان في الولايات المتحدة دفعت عوائد السندات الأمريكية للانخفاض وكبحت تقدم الدولار.

وتصعد العملة الأمريكية منذ أوائل مارس بدعم من توقعات قوية لأن تشير لجنة السوق المفتوحة في مجلس الاحتياطي إلى رفع أسعار الفائدة في يونيو حزيران بتخليها عن تعهد بالتحلي بالصبر في هذه الخطوة.

وبعد أن نزل اليورو إلى أدنى مستوياته في 12 عاماً 1.0457 دولار في بداية الأسبوع ارتفعت العملة الموحدة 0.2 بالمئة إلى 1.0589 دولار صباح اليوم الثلاثاء.

وانخفض الدولار نحو 0.1 بالمئة أمام سلة من العملات الرئيسية.

وارتفعت العملة الأمريكية 0.1 بالمئة أمام نظيرتها اليابانية إلى 121.42 ين لتبقى في نطاقها الضيق نسبياً الذي تتحرك فيه منذ صعودها لأعلى مستوياتها في ثماني سنوات عند 122.04 ين في العاشر من مارس.

 

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