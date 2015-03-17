البث الحي
منوعات

النائب العام المصري يقر : شرطي قتل شمياء الصباغ

17/3/2015
  المدعي العام المصري يقر بقتل شيماء الصباغ على يد شرطي

قال النائب العام المصري اليوم الثلاثاء إن ضابط شرطة قتل الناشطة شيماء الصباغ عضو حزب التحالف الشعبي ، التي أثار قتلها أثناء احتجاج سلمي في يناير الماضي  حالة من الغضب العام،وأحال النائب العام ضابط الشرطة إلى محكمة الجنايات في إجراء يندر إتخاذه من قبل قوات الأمن المصرية 

ويذكر أن شيماء قتلت خلال إحياء الذكري الرابعة للثورة المصرية ،ورغم توثيق مقتلها بالصور والفيديو من قبل نشطاء ،إلا أن قوات الأمن وجهت الإتهام لقيادي بحزب التحالف الشعبي ،مما أثار حالة من الغضب لدي عدد من القوي السياسية، دفعتهم للإعلان عن عدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية التي كان مقرر إجراؤها في مارس الجاري . 

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

السجن 5 أشهر لرجل قتل "ديكا" في فرنسا

الديك الفرنسي مارسيل.. حكم على قاتله بالسجن (مواقع التواصل)

بطريقة مبسطة.. كيميائي يشرح آلية عمل لقاح كورونا وأهميته (فيديو)

الكيميائي الأمريكي وطالب الدكتوراة في جامعة كورنيل، روب سواندا (موافع التواصل)

مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (فيديو)

شاب مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (روتيرز)

مصير كنز تاريخي استحوذ عليه النازيون أمام المحكمة العليا الأمريكية.. ما القصة؟

مجموعة فنية تُعرف باسم "كنز فلف" (ا.ف.ب)
الأكثر قراءة

شاهد: تشييع جثمان الشاب الشيشاني قاتل المعلم الفرنسي في باريس

تشييع جنازة الشاب عبد الله أنذروف في قريته الشيشانية (موافع التواصل)

بعد أمريكا ورومانيا وبريطانيا.. اكتشاف مسلّة غامضة جديدة في هولندا

ظهور عدد من المسلات الغامضة في عدد من الدول (موافع التواصل)

بايدن يكشف سبب طلبه من أوباما الانتظار قبل إصدار الأمر بقتل بن لادن

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ونائبه جو بايدن أثناء متابعة عملية قتل بن لادن (رويترز)

مظاهرة بالأسلحة أمام منزل مسؤولة في ميشيغن رفضا لنتيجة الانتخابات الأمريكية (فيديو)

وزيرة خارجية ولاية ميشيغان جوسلين بنسون (رويترز)