النائب العام المصري يقر : شرطي قتل شمياء الصباغ

المدعي العام المصري يقر بقتل شيماء الصباغ على يد شرطي

قال النائب العام المصري اليوم الثلاثاء إن ضابط شرطة قتل الناشطة شيماء الصباغ عضو حزب التحالف الشعبي ، التي أثار قتلها أثناء احتجاج سلمي في يناير الماضي حالة من الغضب العام،وأحال النائب العام ضابط الشرطة إلى محكمة الجنايات في إجراء يندر إتخاذه من قبل قوات الأمن المصرية

ويذكر أن شيماء قتلت خلال إحياء الذكري الرابعة للثورة المصرية ،ورغم توثيق مقتلها بالصور والفيديو من قبل نشطاء ،إلا أن قوات الأمن وجهت الإتهام لقيادي بحزب التحالف الشعبي ،مما أثار حالة من الغضب لدي عدد من القوي السياسية، دفعتهم للإعلان عن عدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية التي كان مقرر إجراؤها في مارس الجاري .