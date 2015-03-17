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إقبال فلسطيني على التصويت ونتنياهو يستغيث بأنصاره

17/3/2015
 أيمن عودة زعيم "القائمة العربية المشتركة يدلي بصوته (EPA)

دفع ارتفاع نسبة إقبال فلسطينيي الداخل على التصويت بالانتخابات التشريعية الإسرائيلية رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو إلى الاستغاثة بأنصاره للتوجه لمراكز الاقتراع والتصويت بكثافة في مقابلة الإقبال من قبل الفلسطينيين، وكتب معلقا على نسبة الإقبال العربية العالية في تدوينة له على موقع فيسبوك "حكومة اليمين في خطر، العرب يتوجهون إلى مراكز الاقتراع بأعداد كبيرة، نشطاء اليسار يجلبونهم بالحافلات".

ووجه حديثه لنشطاء اليمين قائلا "ليس لنا إلا أنتم، صوتوا لسد الفجوة بيننا وبين حزب العمل"، في إشارة إلى قائمة المعسكر الصهيوني.

كما شهدت الساعات الخمس الأولى من الانتخابات التشريعية في إسرائيل إقبالا ملحوظا من المصوتين، وسط تنافس حاد بين حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو والمعسكر الصهيوني بقيادة إسحق هرتسوغ، وسط إقبال كبير من قبل فلسطينيي الداخل.

وقالت لجنة الانتخابات الإسرائيلية إن نسبة الإقبال في الانتخابات -التي انطلقت الساعة السابعة صباحا وتستمر حتى العاشرة ليلا بالتوقيت المحلي- بلغت حوالي 26% حتى الظهر وهي نسبة عالية مقارنة بالانتخابات السابقة.

وكان حوالي ستة ملايين مواطن إسرائيلي بدؤوا التصويت لانتخاب أعضاء الكنيست الـ120 في عملية اقتراع ستفضي إلى تشكيل الحكومة الـ34 منذ إنشاء إسرائيل.

وكان أيمن عودة زعيم "القائمة العربية المشتركة" ناشد الجميع للخروج والتصويت للقائمة.

وقال عودة وهو يدلي بصوته في مدينة حيفا "سنغير من خلال هذه الانتخابات الوضع القائم"، مرجحا أن تحتل قائمته المركز الثالث في الكنيست، بعد الليكود والمعسكر الصهيوني.

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