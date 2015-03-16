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نتنياهو: لن تقام دولة فلسطينية ما دمت رئيسا لوزراء إسرائيل

16/3/2015

رئيس الوزراء الإسرائيلي – بنيامين نتنياهو

قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين إنه لن تقام دولة فلسطينية ما دام رئيسا لوزراء إسرائيل . جاء ذلك في سياق رد على سؤال عما إن كانت الدولة الفلسطينية لن تقام اذا ظل رئيسا للوزراء قال نتنياهو "فعلا".

ويبدو أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي – لأحد المواقع الإخبارية الإسرائيلية – تهدف إلى حشد دعم الجناح اليميني عشية الانتخابات الإسرائيلية. وتظهر استطلاعات الرأي أن حزب ليكود الذي ينتمي له نتنياهو يتخلف عن ائتلاف الاتحاد الصهيوني المنتمي ليسار الوسط

يذكر أن نتنياهو قال في وقت سابق إنه يتصور إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح في إطار اتفاق سلام دائم .

 

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