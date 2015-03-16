مسيرات حاشدة في الحديدة غرب اليمن مناهضة للحوثيين

مظاهرات يمنية رافضة للحوثيين – أرشيف

خرجت مسيرة حاشدة في الحديدة غرب اليمن للمطالبة بخروج مليشيات الحوثي من العاصمة صنعاء

وفي المسيرة التي شارك فيها المئات باللباس التقليدي التِّهَامي أكد المتظاهرون على رفض منطق القوة لفرض الأمر الواقع.

وحذر المتظاهرون من خطورة استدعاء التاريخ لمحافظة الحديدة والتي عاشت فيه التسلط والقهر منذ الحكم الإمامي وحتى حكم الرئيس المخلوع , ودعا المتظاهرون إيران للتوقف عن التدخل في الشأن اليمن محذرين من التداعيات المترتبة على ذلك .



وفي جانب آخر شارك يمنيون في حملة للرسم على الجدران في أحد شوارع العاصمة صنعاء، تهدف إلى توجيه رسالة سلام لتعزيز التعايش بين اليمنيين في ظل الخلافات بين القوى السياسية، بينما يلوح شبح الحرب في البلاد.



وقال منظمو المناسبة إن الفن يذكّر اليمنيين بأن هناك مساحة للحياة والعيش بسلام، ونبذ الصراعات التي عصفت باليمن. وتستمر الحملة بشكل أسبوعي، بحيث يجتمع المشاركون في مكان محدد لتزيين الجدران بأشكال تعبيرية ذات مغزى.