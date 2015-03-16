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الجنايات: إحاله أوراق المرشد العام و 13 آخرين للمفتي

16/3/2015

د. محمد بديع – المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بإحاله أوراق 14 متهما من ضمنهم  المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، ومحمود غزلان، و صلاح سلطان إلى المفتي، وذلك في القضية المتهم فيها المرشد العام لجماعة الإخوان، و50 من قيادات وأعضاء الجماعة، المعروفة إعلاميًا بـ"بغرفة عمليات رابعة" وحددت جلسه 11 أبريل للنطق بالحكم.

وتضم قائمة المتهمين في تلك القضية، محمد بديع، محمود غزلان، حسام أبو بكر الصديق، سعد الحسيني، مصطفى الغنيمي، وليد عبد الرؤوف شلبي، صلاح سلطان، عمر حسن مالك، سعد عمارة، محمد المحمدي، كارم محمود، أحمد عارف، جمال اليماني، أحمد على عباس، جهاد الحداد، أحمد أبو بركة، أحمد سبيع، خالد محمد حمزة عباس، مجدى عبد اللطيف حمودة، عمرو السيد، مسعد حسين، عبده مصطفى حسيني، سعد خيرت الشاطر، عاطف أبو العبد، سمير محمد، محمد صلاح الدين سلطان، سامح مصطفى أحمد، الصحفي هاني صلاح الدين وآخرين

وكانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس .

 

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