الأسد ينتظر" أفعال واشنطن" .. وتركيا تنتقد تصريحات كيري

الرئيس السوري – بشار الأسد

قال بشار الأسد الاثنين إنه "ينتظر الأفعال" في إشارة إلى التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكي حول أهمية التوصل لاتفاق سياسي لإنهاء النزاع في سوريا، وسط تنديد تركي بتلك التصريحات.

كان كيري قد أقر في تصريحات خلال نهاية الأسبوع بأنه على واشنطن أن تتفاوض مع الأسد لإنهاء الحرب في سوريا ، وقال كيري "علينا أن نتفاوض في النهاية. كنا دائما مستعدين للتفاوض في إطار مؤتمر جنيف 1″، مضيفا أن واشنطن تعمل بكل قوة من أجل إحياء الجهود للتوصل لحل سياسي لإنهاء الحرب الدائرة هناك. إلا أن المتحدثة باسم الخارجية الاميركية ماري هارف نفت لاحقا حدوث أي تغيير في السياسة الأميركية.

من جانبه انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تصريحات وزير الخارجية الأمريكي متسائلا " ماذا هناك لكي يتم التفاوض حوله مع الاسد؟ " وأضاف " أي مفاوضات ستجري مع نظام قتل أكثر من 200 الف شخص واستخدم أسلحة كيميائية" كما أضاف وزير الخارجية التركي إنه حتى الان، لا توجد أي نتيجة تحققت مع النظام عبر المفاوضات وإنه على كل الأطراف العمل من أجل انتقال سياسي في سوريا.

ويدعو الرئيس التركي رجب طيب اردوغان باستمرار لرحيل الأسد من أجل التوصل إلى حل ينهي النزاع في سوريا، وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو إن مشاكل سوريا الحالية مع حلول الذكرى الرابعة لاندلاع النزاع في مارس 2001 سببها نظام الأسد.

قال وزير الخارجية التركي إنه يجب حل مسألتين من أجل إحلال السلام في سوريا ، القضاء على تنظيم الدولة وما وصفها بمجموعات إرهابية أخرى- وحصول انتقال سياسي في سوريا مقترن برحيل نظام الأسد .