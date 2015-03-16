اشتباكات عنيفة شرق مدينة سرت الليبية

اشتباكات في ليبيا – ارشيف

شهدت مدينة سرت الليبية لليوم الثاني على التوالي اشتباكات محدودة استمرت لساعات عدة بين القوات الليبية ومسلحين متطرفين يسيطرون على اجزاء من المدينة، حسب ما افاد الاحد مصدر محلي.

وقال مسؤول في المجلس المحلي للمدينة الساحلية الواقعة على بعد نحو 400 كلم شرق طرابلس لوكالة فرانس برس "دارت صباح اليوم اشتباكات جديدة عند الاطراف الشرقية لمدينة سرت".

واضاف "استمرت الاشتباكات بين المقاتلين الليبيين وعناصر تنظيم الدولة الاسلامية لساعات معدودة قبل ان يعم الهدوء المدينة واطرافها الشرقية".

وشاهد مراسل فرانس برس المتواجد عند الاطراف الغربية للمدينة تجمعات للمقاتلين المنتمين الى مجموعة "فجر ليبيا" التي تضم خليطا من الجماعات المسلحة الموالية للسلطة الحاكمة في العاصمة.

وقال ان "الهدوء يعم سرت بعد اشتباكات محدودة دارت في شرق المدينة صباحا".

وكانت الاطراف الشرقية لمدينة سرت شهدت السبت اشتباكات بين مجموعة من قوات "فجر ليبيا" ومسلحي تنظيم الدولة الاسلامية.

وهذه اول اشتباكات بين الطرفين منذ سيطرة مجموعة مسلحة اعلنت انها تنتمي الى التنظيم المتطرف في شباط/فبراير الماضي على مؤسسات حكومية في سرت ونظمت استعراضا عسكريا في بعض شوارعها.

وقتل في اشتباكات السبت بحسب وزارة الدفاع في الحكومة الليبية العديد من قيادات التنظيم، فيما "نتج عن هذه الاحداث سقوط اربعة شهداء" من قوات "فجر ليبيا".

ووفقا لبيان صادر عن الوزارة نشر على الموقع الالكتروني للحكومة الليبية مساء السبت، فان الاشتباكات اندلعت بعدما اغلق عناصر تنظيم الدولة الاسلامية الطريق الساحلي شرق سرت اثر "القبض على مجموعة من قياداتهم".

في موازاة ذلك، ذكر بيان لم يكن بالامكان التاكد من صحته نشر على صفحة تحمل اسم "عملية فجر ليبيا" على موقع فيسبوك، ان الاشتباكات مع تنظيم الدولة الاسلامية "عمل في منتهى الاخلاص لله ثم للوطن".

وحمل هذا البيان توقيع "المكتب الاعلامي لعملية فجر ليبيا".

وكانت الصفحة نفسها نشرت مساء السبت بيانا جاء فيه "اليوم اكد ابطال فجر ليبيا انهم مشروع دولة".

وتشهد ليبيا منذ الاطاحة بنظام معمر القذافي في 2011 فوضى سياسية وامنية محورها الصراع على السلطة التي تتقاسمها حاليا حكومتان في العاصمة و معترف بها دستوريا و حكومة طبرق و غير معترف دستوريا.

وفي طرابلس، هاجم مجهولون الاحد نقطة تفتيش للقوات الأمنية في منطقة تقع في غرب العاصمة، من دون ان يتضح ما اذا كان الهجوم ادى الى سقوط ضحايا، كما لم تعرف الجهة التي تقف وراءه.

وقال متحدث باسم القوات التي تسيطر على طرابلس لفرانس برس "هاجم مجهولون نقط تفتيش في منطقة جنزور بالقذائف الصاروخية"، من دون ان يعطي تفاصيل اضافية.

وشاهد مراسل فرانس برس مجموعات مسلحة وقد اغلقت الطرق المؤدية الى مكان الهجوم.

وشهدت العاصمة الليبية في الاسابيع الماضية تفجيرات استهدفت سفارات ومراكز امنية، تبنى معظمها تنظيم الدولة الاسلامية.