أوبك: روسيا تفقد 135 مليار دولار هذا العام بسبب تراجع النفط

أوبك تتوقع خسارة 135 مليار دولار لروسيا في 2015

قالت منظمة الدول المصدرة للنفط – أوبك – في تقريرها السنوي الذي نشر الاثنين إن روسيا " ثاني مصدر للنفط في العالم" يمكن أن تخسر نحو135 مليار دولار هذه السنة بسبب تدهور أسعار النفط الخام.

وأشار التقرير إلى أنه مع معدل سعر يبلغ 55 دولارا للبرميل خلال عام، ستكسب روسيا في 2015 حوالى 135 مليار دولار أقل من 2014، وهو ما يعادل 10 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي، بحسب اوبك.

وأضاف التقرير أن روسيا تواجه تحديات كبيرة بسبب العقوبات وتدهور سعر صرف الروبل وانهيار أسعار النفط – وفي حين تمثل المحروقات 70 في المئة من صادرات موسكو، فإن كل انخفاض بواقع دولار في سعر النفط يمثل ربحا فائتا من 3 مليارات في الصادرات الروسية السنوية ، كما تقول أوبك التي لا تعد روسيا عضوا فيها .

واستندت المنظمة في حسابها على معدل سنوي من 100 دولار لسعر برميل النفط في 2014 مقارنة بسعر 55 دولارا الوارد في سلتها المرجعية في شباط/فبراير. ومنذ ذلك الوقت، انخفض سعر سلة أوبك الى 51,66 دولارا للبرميل الجمعة في 13 اذار/مارس.

وتتوقع المنظمة انخفاضا في الانتاج الروسي الى عشرة ملايين ونصف المليون برميل برميل في اليوم هذه السنة، مقابل ، وأشارت إلى "انعكاس العقوبات والأسعار المتدنية ونقص المشاريع الكبرى في الإنتاج التي ينبغي إنجازها .