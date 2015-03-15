13 قتيلاً بالغوطة وتفجير "قره قوزاق" بريف حلب

ضحايا النظام السوري (رويترز)

فَجّر تنظيم الدولة الاسلامية جسر "قره قوزاق" على نهر الفرات في ريف حلب الشمالي بعد معارك مع مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية.

ويعتبر جسر "قره قوزاق" المعبر البري الرئيسي الذي يفصل بين مناطق سيطرة التنظيم بريف حلب الشرقي ومناطق جنوب مدينة عين العرب -كوباني.

وقال قائد ميداني من وحدات حماية الشعب إن تفجير الجسر يأتي بعد تقدم القوات الكردية، وقوات من الجيش السوري الحر إلى التلال القريبة من الجسر والسيطرة على عدة مواقع كان مسلحو تنظيم الدولة يتحصنون فيها.

كما سيطرت وحدات حماية الشعب الكردية على الموقع القديم لضريح سليمان شاه قرب الجسر.

واستمراراً لمسلسل الدم في سوريا، قــُتل 13 مدنياً، معظمهم نساء وأطفال، وجُرح عشرات، إثر غارات شنتها طائرات النظام السوري على الأحياء السكنية في مدينة دوما بالغوطة الشرقية في ريف دمشق.

كما شنت طائرات النظام نحو عشرين غارة على حي جوبر الدمشقي، أدت إلى سقوط عشرات الجرحى، وفي مدينة تلبيسة بريف حمص قــُتل مدني وجرح آخرون، إثر إلقاء مروحيات النظام براميل متفجرة.

وارتكب النظام السوري والميليشيات الموالية له آلاف المجازر راح ضحيتها آلاف السوريين، واستخدم النظام هذا الأسلوب بهدف ترهيب السكان ودفعهم إلى اللجوء أو النزوح.

ويُتهم النظام بأنه لجأ إلى المجازر في بعض المناطق لتغيير طبيعة التركيبة السكانية.

وهرباً من واقع يحيط به الموت من كل جانب، لجأ آلاف السوريين، والفلسطينيين المقيمين في سوريا إلى الهجرة إلى أوروبا عبر البحر.

وقد توفي غرقاً آلافٌ منهم بعد أن دفعوا كل ما يملكون للمهربين كي يستقلوا ما باتت تـُعرف بمراكب الموت.

في غضون ذلك، تواصل السويد فتح ذراعيها لاستقبال اللاجئين من سوريا رغم الصعود اللافت لليمين المتطرف.

ففي العام الماضي فقط استقبلت السويد نحو 120 ألف لاجئ من سوريا.

ومع تزايد تدفق اللاجئين تراجعت نوعية العناية بهم نسبياً ما يصعّب اندماجهم في المجتمع السويدي

من جانبه، قال جون برينان، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية "سي آي ايه"، إن الولايات المتحدة لا تريد انهيار الحكومة السورية ومؤسساتها، خشية سيطرة ما وصفها بالجماعات الإسلامية المتطرفة عليها.

وطالب المسؤول الأميركي بدعم ما سماها المعارضة السورية المعتدلة لكي لا تسنح الفرصة لغيرها بالسير إلى دمشق.

وقال الكاتب السعودي خالد الدخيل في مقابلة سابقة مع الجزيرة إن على المعارضة السورية والدول العربية الداعمة لها أن تفرض على الإدارة الأمريكية إسقاط نظام الأسد سياسياً , وأن لا تجعل هذا الأمر بيد واشنطن.