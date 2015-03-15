البث الحي
منوعات

يخسر مليون دولار لفقده بطاقة اليناصيب

15/3/2015

قال مسؤول عن اليانصيب إن رجلاً من جنوب كاليفورنيا تقدم للمطالبة بجائزة يانصيب قيمتها مليون دولار لكنه عاد الى المنزل خالي الوفاض بعد قوله انه رغم شرائه البطاقة الفائزة لكنه فقدها في وقت لاحق. 

(الأوروبية)

وقال اليكس ترافرسو المتحدث باسم جائزة اليانصيب في كاليفورنيا ان مهلة الاشهر الستة انتهت يوم الخميس بالنسبة لحامل بطاقة للمطالبة بجائزة باوربول البالغ قيمتها مليون دولار في السحب الذي تم في يوم 13 سبتمبر 2014.

وتم بيع هذه البطاقة في متجر في روزميد الواقع على بعد اقل من 16 كيلومترا شرقي لوس أنجليس وان كاميرا فيديو بالمتجر التقطت اللحظة التي بيعت فيها إلى شاب قصير الشعر.

وبث مسؤولو اليانصيب في الأسابيع الاخيرة في وسائل الإعلام المشاهد المصورة التي تظهر عملية الشراء في محاولة لحث حامل البطاقة على التقدم قبل انقضاء المهلة.

وقال ترافرسو إن شابا زار، يوم الخميس، مكتب دائرة اليانصيب في كاليفورنيا في سانتا في سبرينجز وتحدث مع المسؤولين هناك في محاولة للحصول على الجائزة.

وقال ترافرسو إن الشاب أعلن انه فقد التذكرة الفائزة والتي تتضمن خمسة من ستة أرقام في سحب باوربول وفازت بالجائزة الثانية وليس بالجائزة الكبرى.

وأضاف انه بموجب لوائح لعبة باوربول لا يمكن لفائز أن يطالب بجائزة بدون البطاقة.

وقال "انه مجرد سوء حظ لأنه عندما يفوز أناس بجائزة مثل هذه نود أن يتمكنوا من الحصول عليها".

وهذه هي المرة الثانية التي يخسر فيها مشتري بطاقة يانصيب في كاليفورنيا منذ أن بدأ المسؤولون في عام 2012 نشر صور فيديو لمشتري البطاقات الفائزين في محاولة لإيجادهم.

وسوف تذهب قيمة الجائزة الفائزة البالغ قيمتها مليون دولار إلى مدارس كاليفورنيا بموجب نظام اليانصيب في الولاية.

المزيد من منوعات

السجن 5 أشهر لرجل قتل "ديكا" في فرنسا

الديك الفرنسي مارسيل.. حكم على قاتله بالسجن (مواقع التواصل)

بطريقة مبسطة.. كيميائي يشرح آلية عمل لقاح كورونا وأهميته (فيديو)

الكيميائي الأمريكي وطالب الدكتوراة في جامعة كورنيل، روب سواندا (موافع التواصل)

مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (فيديو)

شاب مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (روتيرز)

مصير كنز تاريخي استحوذ عليه النازيون أمام المحكمة العليا الأمريكية.. ما القصة؟

مجموعة فنية تُعرف باسم "كنز فلف" (ا.ف.ب)
الأكثر قراءة

بعد أمريكا ورومانيا وبريطانيا.. اكتشاف مسلّة غامضة جديدة في هولندا

ظهور عدد من المسلات الغامضة في عدد من الدول (موافع التواصل)

شاهد: تشييع جثمان الشاب الشيشاني قاتل المعلم الفرنسي في باريس

تشييع جنازة الشاب عبد الله أنذروف في قريته الشيشانية (موافع التواصل)

بايدن يكشف سبب طلبه من أوباما الانتظار قبل إصدار الأمر بقتل بن لادن

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ونائبه جو بايدن أثناء متابعة عملية قتل بن لادن (رويترز)

مظاهرة بالأسلحة أمام منزل مسؤولة في ميشيغن رفضا لنتيجة الانتخابات الأمريكية (فيديو)

وزيرة خارجية ولاية ميشيغان جوسلين بنسون (رويترز)