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كيري: واشنطن ستضطر للتفاوض مع الأسد في النهاية

15/3/2015

وزير الخارجية الأمريكي جون كيري

قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في مقابلة مع قناة سي.بي.أس نيوز إن بلاده ستضطر للتفاوض مع الرئيس السوري بشار الأسد بشأن انتقال سياسي في سوريا. وأضاف أن واشنطن تبحث سبل الضغط على الأسد لقبول المحادثات.

وتصر الولايات المتحدة منذ وقت طويل على ضرورة رحيل الأسد عن السلطة عبر عملية انتقال سياسي من خلال التفاوض لكن ظهور عدو مشترك هو تنظيم الدولة  خفف فيما يبدو من موقف الغرب من الرئيس السوري.

وفي المقابلة التي تبث يوم الأحد لم يكرر كيري الموقف الأمريكي المعتاد أن الأسد فقد كل شرعية له وعليه أن يرحل.

وقال في إشارة إلى مؤتمر انعقد عام 2012 ودعا إلى انتقال عبر التفاوض لإنهاء الصراع "علينا أن نتفاوض في النهاية. كنا دائما مستعدين للتفاوض في إطار عملية جنيف 1."

وذكر أن الولايات المتحدة ودولا أخرى لم يذكرها بالاسم تبحث سبل إعادة اطلاق العملية الدبلوماسية لانهاء الصراع في سوريا.

وكان  مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي ايه" جون برينان قال أن لا أحد يريد انهيار الحكومة السورية والمؤسسات التابعة لها لأن من شأن هذا الأمر أن يخلي الساحة "للجماعات الإسلامية المتطرفة" .

أوضح برينان في محاضرة في "مجلس العلاقات الخارجية" في نيويورك أن "لا روسيا ولا الولايات المتحدة ولا التحالف الدولي ولا دول المنطقة يريد انهيار الحكومة والمؤسسات السياسية في دمشق لان آخر ما نريد رؤيته هو السماح لهم بالسير إلى دمشق"

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