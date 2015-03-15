خبير: اجتماع الرياض يدعم تسلح الجيش لمواجهة الحوثي

القوي اليمنية تشكل تكتلا لمواجهة الحوثي (الجزيرة)

قال عبد الملك اليوسفي، الباحث السياسي اليمني، إن خطة الرئيس "عبد ربه منصور هادي" مازالت غامضة وهذا ما يثير قلق قطاع كبير من الداعمين له.



وذهب اليوسفى في حوار مطول مع موقع "الجزيرة مباشر: إلي إتهام المبعوث الأممي لليمن بمحاولة تضليل المجتمع الدولي عن حقيقة الوضع على الأرض.



واستبعد الخبير السياسي انفصال الجنوب في الوقت الراهن ، متوقعا في الوقت ذاته عمل اجتماع الرياض على وضع غطاء شرعي للمساعدات التي ستقدم للجيش اليمني لمواجهة جماعة الحوثي،وإليكم نص الحوار

*قبل أيام قال المبعوث الأممي لليمن إن البلد تعرضت للانهياروعلى شفا حرب أهلية فكيف يمكن التعامل مع هذا الوضع الخطير؟



تأتي تصريحات المبعوث الأممي لليمن جمال بن عمر، الأخيرة امتدادا لحالة الارتباك وعدم و ضوح الرؤية، التي ميزت تحركاته ومواقفه في الفترة الأخيرة، فبن عمر منذ سقوط مدينة عمران بيد الحوثيين، وهو فاقد للمبادرة التي كانت مميزة لتحركاته من قبل، بل والأسوأ قيامه بتضليل المجتمع الدولي عن طبيعة الوضع على الأرض من خلال إخفائه كثيرا من الحقائق والقراءات الاستشرافية التي كان واجبه أن ينقلها في وقتها من دون مواربة.

هناك انتقاد للتيارات الإسلامية في اليمن لتراجع دورها في مواجهة جماعة الحوثي فما تفسيرك لهذا التراجع ؟



هذه الانتقادات محدودة أفقيا ونخبويا في مقابل إشادة واسعة من كل قطاعات المجتمع اليمني بموقف حزب الإصلاح – كحامل مؤسسي لمشروع الإسلاميين في اليمن – وعدم تورطه في العنف الذي يعتقد أغلب اليمنيين أنه كان مخططا له لإقحام حزب الإصلاح في آتونه، بل شهد سبتمبر من العام 2014 موجة من الثناء لموقف الإصلاح شمل حتى ألد خصومهم.

* ما النتائج المتوقعة من الحوار اليمني المقرر عقده في الرياض، وما الدور الذي سيطلب من دول الخليج؟



المتوقع من الحوار المزمع عقده في الرياض هو العمل على تعزيز مظلة التحرك لمواجهة الحوثيين وذلك عبر شرعية الرئيس "عبد ربه منصور هادي" وتجددها من خلال التوافق الوطني المتوقع حصوله بحضور كل القوى اليمنية في مواجهة جماعة وحيدة.

ولعل التكتل السياسي الذي أعلن عنه قبل يومين يأتي في إطار التحضير الهيكلي للتمثيل، كما يبدو أنه سيكون هناك ترتيبات لصنع غطاء شرعي للمساعدات التي ستقدم للجيش، بما يضمن تفوقه و ترتيبات هيكلية لضمان فاعلية الجيش و إعادة المعنويات و حمايته من الإنقسام ،و لعل القرار الرئاسي الذي صدر أخيرا بتعيين سكرتير لشؤون الدفاع و الأمن يأتي مقدمة لما سيتم إقراره في حوار الرياض.

* هل هناك قنوات تواصل مع إيران لحل الأزمة اليمنية ؟

من يقرأ التصريح الأخير لرئيس مجلس الشورى الإيراني من الدوحة بشأن اليمن، وتزامنه مع زيارة السفير الروسي للرئيس هادي و دعمه لشرعيته، يجد، على ما يبدو، أن أمورا سويت تحت الطاولة مع الروس من قبل الخليجيين.

ويشير لاتصالات غير مباشرة مع إيران عبر روسيا، ويدعم هذا الاستنتاج القراءة للتاريخ القريب، فبعد زيارة وزير الخارجية السعودي لروسيا وما حدث من تقارب كبير، ودعم أكبر من روسيا لمصر إبان الضغوطات الكبيرة من الأمريكان على النظام المصري الحليف للسعودية.

ويتضح حجم النفوذ الذي تملكه السعودية للتأثير على القرار الروسي، ولعل المرحلة المقبلة ستشهد ضغوطا في الاتجاه العكسى، لما كان من قبل فيما يخص الملف اليمني أي من الروس على الإيرانبين.

* ألمح الرئيس هادي إلى إعلان عدن عاصمة لليمن فمتي يعلن عن ذلك؟ وما هي خطته لمواجهة جماعة الحوثى?



لا يوجد تكييف قانوني لمسألة إعلان عدن عاصمة لليمن وهذا ما أكده لي مسؤول كبير في القضاء اليمني، ولم يصدر أى إجراء تشريعي بهذا الصدد رغم الحاجة الملحة لإعلان عدن عاصمة، وما يترتب على ذلك، من تسهيل لنقل المركز المالي للبلد إلى العاصمة الجديدة ولم شمل المؤسسات السيادية من دون تدابير إجرائية منظمة، ومن مواصلة للعزلة الدبلوماسبة لخصوم الرئيس هادي عبر حتمبة نقل بقية السفارات إلى العاصمة الجديدة.

أما بالنسبة لخطة الرئيس هادي لمواجهة الحوثيين، فإن قطاعات واسعة من اليمنيين الداعمين له والمعارضين للحوثيين يبدون تخوفات منطقية، وشكوك كبيرة من قدرته على إدارة المواجهة، نظرا لما يكتنف تحركاته من غموض وغياب المكاشفة مع الشعب، بجانب سجل الإخفاقات السابق الذي أوصل البلد لما هي عليه.

والمتأمل بعمق في ديناميكيات المشهد اليمني يجد أن زمام المبادرة في التحركات المضادة للحوثيين ليست بيد الرئيس هادى.

فالتحركات الشعبية المناهضة لانقلاب الحوثيين، لا أثر لهادي فيها بل هناك فجوة كبيرة و حالة من التذمر من هادي إزاء ذلك.

ويبدو أن الجيش الذي يعد أداة الدولة للضغط المسلح يعاني فجوة اتصال فعال مع الرئيس هادي، والدليل على ذلك يتضح من وقائع كثيرة، منها طلب نقل الحوار للرياض، وما سبقه من تهيئة وأحداث، وكذلك عقد اجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون من دون فجوة زمنية كافية لترتيب اجتماع استثنائي للمؤسسة الأكثر أهمية في كيان كبير كمجلس التعاون الخليجي.