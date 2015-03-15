تشيلسي المتصدر يوسع الفارق إلى ست نقاط مع سيتي

دييجو كوستا لاعب تشيلسي

وسع تشيلسي المتصدر الفارق مع مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني إلى ست نقاط رغم تعادله 1-1 مع ضيفه ساوثامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد. وسجل دييجو كوستا الهدف الأول لتشيلسي في الدقيقة 11 بضربة رأس لكن ساوثامبتون أدرك التعادل المستحق بعد ثماني دقائق عن طريق ركلة جزاء نفذها دوسان تاديتش.

وسيطر ساوثامبتون على بداية المباراة لكن تشيلسي كان الأفضل في الشوط الثاني وسدد كوستا كرة ارتدت من القائم كما أهدر المدافع جون تيري فرصة خطيرة في الدقائق الأخيرة.

وكان سيتي حامل اللقب خسر 1- صفر أمام بيرنلي يوم السبت لكن تشيلسي اكتفى بالحصول على نقطة واحدة ليتقدم بست نقاط كما أن لديه مباراة واحدة مؤجلة بينما يحتل ساوثامبتون المركز السادس.

ويأتي تعادل تشيلسي بعد خروجه الأسبوع الماضي من دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان الفرنسي وتفرغه للمنافسة على لقب الدوري.

وقال تاديتش "كنا نستحق الفوز لأننا صنعنا الكثير من الفرص. وقف معنا الحظ بعض الشيء قرب النهاية لكننا لعبنا بشكل رائع وأظهرنا أنه عندما نلعب بشكل جماعي فلا يوجد أي فريق يستطيع التفوق علينا."

واحتاج تشيلسي إلى 11 دقيقة لكي يتقدم بهدف بعدما قابل كوستا كرة عرضية من برانيسلاف إيفانوفيتش ووضعها برأسه من مدى قريب في المرمى بعدما أفلت من دفاع ساوثامبتون.

ورد الفريق الزائر بسرعة وأطلق ساديو ماني تسديدة قوية تصدى لها الحارس تيبو كورتوا قبل أن يسدد تاديتش الكرة أعلى المرمى.

وبعد دقائق قليلة تعرض ماني لخطأ من نيمانيا ماتيتش داخل المنطقة ونفذ تاديتش ركلة الجزاء بنجاح رغم أنه كان محظوظا في دخول الكرة المرمى بعدما اصطدمت بقدم الحارس كورتوا.

وتمكن الثلاثي تاديتش وماني وشون لونج من تشكيل خطورة كبيرة على مرمى تشيلسي لكن تألق كورتوا حال دون اهتزاز شباكه. وسقط إيفانوفيتش داخل منطقة جزاء ساوثامبتون في الدقيقة 29 بعد كرة مشتركة مع تاديتش لكن الحكم مايك دين طالب باستمرار اللعب.

وتدخل الحارس كورتوا للتصدي لمحاولتين من تاديتش وماني بينما أهدر كوستا فرصة بضربة رأس لتسجيل الهدف الثاني لتشيلسي.

وأنقذ كورتوا محاولة من توبي ألدرفيلد من ركلة حرة في الشوط الثاني لكن تشيلسي استحوذ بشكل أكبر على الكرة وسدد كوستا كرة في القائم ليهدر فرصة جديدة.

وفي الدقائق الأخيرة سدد لويك ريمي مهاجم تشيلسي كرة قوية من مدى قريب أنقذها فريزر فورستر حارس مرمى ساوثمابتون وردت إلى تيري الذي فشل في التسجيل من مدى قريب في محاولتين متتاليتين.