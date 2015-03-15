القوات العراقية خارج تكريت، ومقتل العشرات في الأنبار

أوقفت القوات العراقية تقدمها نحو مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين، وعزت مصادر عسكرية ذلك إلى تحصينات أقامها تنظيم الدولة فضلاً عن وجود ألغام وعبوات ناسفة زرعها التنظيم.

تنظيم الدولة بالعراق

وفي الرمادي مركز محافظة الأنبار، شن تنظيم الدولة الإسلامية هجوماً على مقر الفرقة الذهبية أو ما تعرف بقوات "سوات" وسط المدينة.

وقد أسفر الهجوم عن تدمير المبنى بالكامل وأوقع عشرات القتلى في صفوف قوات الأمن العراقية.

كما تداول عدد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلاً مصوراً يظهر أفرادا من مليشيات الحشد الشعبي والجيش العراقي وهم ينهالون ضرباً بأدوات حديدية وحجارة على شخص مرددين هتافات وصفها الناشطون بالطائفية.

ولم يحدد النشطاء الذين تداولوا التسجيل موقع وتاريخ الحادث.