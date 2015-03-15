الزهار: إغلاق المعابر والموانئ أمام غزة هو الإرهاب

وصف القيادي بحركة المقاومة الإسلامية "حماس الدكتور محمود الزهار، قرار القضاء المصري باعتبار الحركة إرهابية بـ"العار"، مشيراً إلى أن إغلاق المعابر والموانئ ومنع أهل غزة من السفر هو "الإرهاب"، على حد تعبيره.

وقال الزهار في كلمته، اليوم الأحد، خلال لقاء مفتوح تحت عنوان "مفارقات الموقف الأوروبي والمصري تجاه حركة حماس" إن عمل المقاومة الفلسطينية هو دفاع شرعي وفق القانون الدولي، لافتاً إلى أن المقاومة الفلسطينية تعمل منذ عشرينيات القرن الماضي ولم يصنفها أحد بالإرهاب كما نري الآن.

وأكد أن المخابرات المصرية لم توجه للمقاومة الفلسطينية أي اتهام بالتعدي على الشأن المصري، قائلاً: «لم نعبث أبداً بأمن مصر وأي حديث عن ذلك ليس له دليل، ولا يوجد ما يدين حماس بشأن التدخل في الشأن الداخلي المصري.

وأوضح "الزهار" أنهم في انتظار نتائج استئناف حكم القضاء المصري على اعتبار حماس إرهابية، مشيراً إلى أنه في حالة إلغاء الحكم سيتم الترحيب به، لافتاً إلى أنه لا يتوقع أن يتم توجيه ضربة عسكرية مصرية لغزة، ولكن لا يستبعد ذلك فكل الأمور واردة، على حد قوله.

ولفت إلى أن حركة حماس تلقت دعوة من المملكة العربية السعودية بزيارة حركة حماس للمملكة، وعن حركة فتح قال: "لن نصبر طويلاً على حصار حركة فتح لنا في غزة، موضحاً أن حركة فتح لديها "عُقدة" شرعية ولا تعترف بالانتخابات إلا اذا جاءت بالحركة.

وقدمت هيئة قضايا الدولة المصرية، التي تمثل الحكومة المصرية في المحاكم، طعناً في حكم أصدرته محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة باعتبار حركة حماس الفلسطينية "جماعة إرهابية".