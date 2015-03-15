التكتل الوطني: المبادرة الخليجية مرجعية في مواجهة الحوثيين

يضم التكتل سبعة أحزاب و45 هيئة ومنظمة نقابية وبرلمانية وقبلية وشبابية

أُعلن في صنعاء تشكيل أكبر تحالف سياسي لمواجهة انقلاب جماعة الحوثي، ويضم التحالف الذي سمي بالتكتل الوطني للإنقاذ، سبعة أحزاب و45 هيئة ومنظمة نقابية وبرلمانية وقبلية وشبابية.

ويهدف التكتل إلى رفض سيطرة المليشيات المسلحة، كما يعتبر أن المبادرة الخليجية، ونتائج الحوار هي مرجعيات العبور نحو المستقبل.

وقال عبد الهادي العزعزي عضو الهيئة التنفيذية للتكتل الوطني للإنقاذ في اليمن إن انسداد الأفق السياسي، والاختلاف السياسي هو ما دعا لتشكيل التكتل الوطني للإنقاذ.

وقد قللت جماعة الحوثي من أهمية الخطوة بينما خرج مزيد من المظاهرات المناهضة لانقلابها في عدد من مدن البلاد، ومنها "تعز" التي تنظم اليوم وقفة احتجاجية دعماً لشرعية هادي ورفضاً للانقلاب الحوثي.

في غضون ذلك، تظاهر المئات في مدينة "المُخا" قرب باب المندب غربي اليمن، دعماً لشرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ورفضا لانقلاب الحوثيين.

ورفع المتظاهرون لافتات تضمنت تنديدا بممارسات مليشيات الحوثي المسلحة، ورفضاً لما يسمى بالإعلان الدستوري.

كما طالب المتظاهرون في بيان لهم بإخراج مسلحي الحوثي من العاصمة صنعاء، والمحافظات ومؤسسات الدولة، والإفراج عن جميع المختطفين في معتقلات الجماعة.

من جهة أخرى طالب مشاركون في ورشة عقدت في مدينة مأرب، نظمتها منظمة صحفيات بلا قيود، المجتمع الدولي بالضغط على مجلس الأمن، لاستصدار قرار ملزم بإعادة الأموال التي نهبها الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح، وفقا لما رصدته لجنة العقوبات الدولية.

ودعا المشاركون المجتمع الدولي لإدراك الأزمة الاقتصادية الخانقة في اليمن، وأهمية استخدام الأموال في مواجهتها، وحذروا من التعامل مع من سموها سلطات الحوثيين الانقلابية في هذا الملف، باعتبارهم شركاء مع الرئيس المخلوع في الانقلاب على الشرعية.