مصر تحيل 41 قاضيا للتقاعد بدعوى اشتغالهم بالسياسة

دار القضاء العالي

قرر مجلس التأديب والصلاحية القضائي في مصر اليوم السبت إحالة 31 قاضيا إلى التقاعد الإجباري بدعوى اشتغالهم بالسياسة . ولم يذكر مجلس التأديب والصلاحية القضائي برئاسة القاضي نبيل ذكي أسباب قرار إحالة القضاة إلى التقاعد.

لكن مصادر قضائية قالت إن 31 منهم وقعوا على بيان يندد بعزل الرئيس السابق محمد مرسي. كما قرر المجلس إحالة عشرة قضاة آخرين ينتمون لحركة (قضاة من أجل مصر) إلى التقاعد . يذكر أن الحركة معروفة باتخاذها مواقف مؤيدة لجماعة الإخوان حتى قبل عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين .

ويحظر القانون المصري اشتغال القضاة بالسياسة لكن معارضين للحكومة وجماعات حقوقية يقولون إن الدولة تغض الطرف عن قضاة آخرين يجاهرون بتأييدهم لحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي كان وزيرا للدفاع وقت عزل مرسي. وتقول الحكومة إن القضاء مستقل وتنفي تدخلها في عمله.

وقال أحمد الخطيب أحد القضاة المحالين للتقاعد لرويترز "القرار صادم وهو مذبحة للقضاة." وأضاف "قانون السلطة القضائية حظر على القاضي الاشتغال بالسياسة ولكن لم يحظر عليه إبداء الرأي وهو أمر مباح."وذكرت المصادر أن من حق القضاة المحالين للتقاعد الطعن على القرار أمام مجلس التأديب الأعلى الذي يترأسه رئيس محكمة النقض أعلى محكمة مدنية في البلاد.