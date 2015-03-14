كيري بين زلة لسان مستقبل اسرائيل و حل الدولتين

وزير الخارجية الأمريكي جون كيري

زلة اللسان التي سقط فيها وزير الخارجية الأميركي جون كيري حين قال "لابد أن نسعى جميعا لأجل مستقبل إسرائيل" بدلا من "مستقبل مصر" أمس في المؤتمر الاقتصادي لدعم مصر بشرم الشيخ أرجعته السفارة الأمريكية بالقاهرة إلى طول رحلته وكثرة الفعاليات والاجتماعات الصباحية.



وجاءت زلة لسان كيري أثناء حديثه عن دور أميركا في دعم الاستثمار في مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته بحفل الإفطار الذي أقيم الجمعة على هامش مؤتمر "دعم وتنمية مصر الاقتصادي.. مصر المستقبل".



وعلى الرغم من تدارك كيري خطأه سريعا واعتذاره عنه، فإن السفارة الأميركية بالقاهرة كتبت تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قالت فيها "طول الرحلة ليلا، وحضور فعاليات اجتماع صباحي (يساوي) زلة لسان".



وتعول الحكومة المصرية على المؤتمر بشدة لاستعادة ثقة المستثمرين وجذب استثمارات أجنبية مباشرة، مما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد التي تضررت بشدة بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.



من ناحية أخرى قال وزير الخارجية الاميركي جون كيري اليوم السبت ان الرئيس الاميركي باراك اوباما "ملتزم بحل الدولتين" بين اسرائيل والفلسطينيين مشددا على موقف الولايات المتحدة الداعم لعملية السلام المتعثرة في الشرق الاوسط.



وقال كيري في مؤتمر صحافي في منتجع شرم الشيخ في مصر ان "موقف الولايات المتحدة بخصوص املنا المعقود منذ فترة طويلة، الجمهوريون والديمقراطيون على حد سواء والعديد من الرؤساء الاميركيين كانوا دائما في صف السلام والرئيس اوباما ملتزم بحل الدولتين".



ويحضر كيري في منتجع شرم الشيخ على البحر الاحمر مؤتمرا دوليا للاستثمار تنظمه مصر لاجتذاب استثمارات عالمية للنهوض باقتصادها المتداعي جراء الاضطرابات السياسية منذ اربع سنوات.



والجمعة بحث كيري ورئيس مصر عبد الفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس وعاهل الاردن الملك عبد الله الثاني خلال اجتماع رباعي في منتجع شرم الشيخ المصري سبل استئناف عملية السلام.



وقالت الرئاسة المصرية في بيان الجمعة ان السيسي التقى عاهل الاردن والرئيس الفلسطيني وكيري ان الاجتماع تناول "سبل استئناف عملية السلام في الشرق الأوسط وتوفير المناخ اللازم لدفع هذه العملية قدما من أجل التوصل إلى سلام شامل وعادل في المنطقة".".



وحذرت الولايات المتحدة الشهر الماضي من ان السلطة الفلسطينية على وشك الانهيار والافلاس بسبب نقص التمويل نتيجة لتجميد اسرائيل متحصلات الضرائب وتراجع مساعدات المانحين.



وجمدت اسرائيل في كانون الثاني/يناير 127 مليون دولار من أموال الضرائب التي تجبيها لمصلحة السلطة الفلسطينية ردا على انضمام الاخيرة الى المحكمة الجنائية الدولية.