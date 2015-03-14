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بايرن ميونيخ يسحق بريمن برباعية نظيفة

14/3/2015

لاعبو بايرن يحتفلون بتسجيل هدف

واصل بايرن ميونيخ عروضه القوية ليدك شباك مضيفه فيردر بريمن بأربعة أهداف دون رد في مباراة متوترة بدوري الدرجة الاولى الالماني لكرة القدم يوم السبت.

ومنح توماس مولر وديفيد الابا التقدم للفريق الزائر 2-صفر في الشوط الاول واضاف روبرت ليفاندوفسكي هدفين آخرين في الربع ساعة الاخيرة بعدما كان فيردر هدد ضيفه بالعودة في النتيجة.

ووسع بايرن المتصدر الفارق الذي يفصله عن فولفسبورج أقرب مطارديه الى 14 نقطة قبل مباراة الاخير على أرضه أمام فرايبورج يوم الاحد

وسجل جويل ماتيب هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة ليعدل شالكه الزائر تأخره مرتين الى تعادل 2-2 مع هيرتا برلين بينما حصل أنيس بن حتيرة على انذار لارتدائه قناع الرجل العنكبوت اثناء الاحتفال بالهدف الاول للفريق المضيف.

وسحق اينتراخت فرانكفورت منافسه بادربورن برباعية دون رد بينما اقترب هامبورج من منطقة الهبوط بعد طرد حارسه ياروسلاف دروبني في الدقيقة 19 لمباراة خسرها 3-صفر أمام مضيفه هوفنهايم.

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