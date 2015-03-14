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"انصار الشريعة"تسيطر على اللواء 19 مشاه باليمن

14/3/2015
الحوثيون في اليمن – أرشيف

بث مقاتلو جماعة أنصار الشريعة التابع لتنظيم القاعدة تسجيلا مصورا على شبكة الانترنت أعلنوا خلاله سيطرتهم على اللواء تسعة عشر مشاة جنوبي اليمن،

هذا وأكد القيادي في أنصار الشريعة /حمزة الزنجباري/ أن مقر "اللواء تسعة عشر" كان في طريقه للسقوط بيد الحوثيين عبر اتفاق مع قيادات في الجيش اليمني، إلا أن "المجاهدين" تمكنوا من تحريره بمساعدة من سكان منطقة /بيحان وشبوة/ على حد قوله.
وبحسب مسؤول آخر في التنظيم لم يكشف عن هويته، لم تستغرق المعركة أكثر من ثلاث ساعات قبل أن يسلم جميع عناصر وضباط الجيش في الموقع أنفسهم وأسلحتهم لـيعرف "بأنصار الشريعة".

قال تنظيم أنصار الشريعة في اليمن إن أكثر من عشرين مسلحا حوثيا قتلوا خلال هجوم قام به اثنان من عناصره على مقر للحوثيين في رداع وسط اليمن.

وأوضح التنظيم على حسابه في موقع تويتر أن اثنين من عناصره اقتحما امس مبنى تتخذه جماعة الحوثي مقرا لها في منطقة (السُّواديَه) ، وقـَتلا كل من كانوا فيه. ولم يتسن التأكد من مصادر مستقلة من صحة عدد القتلى.

من ناحية أخرى أعلنت جماعة الحوثي أنها أبرمت اتفاقا مع إيران يقضي بتوسعة ميناء الحديدة غربي اليمن وإقامةِ محطة لتوليد الكهرباء ومد اليمن بالنفط لمدة عام.

و قد خرج الآلاف في الحديدة في مظاهرات دعا لها شباب الثورة والحراك التهامي في جمعة أطلقوا عليها "جمعة ابناء تهامة الاحرار رفضا للاتفاق المبرم مع طهران"، ورفضا لما دعوها التدخلات الإيرانية في اليمن.

وأكد المتظاهرون أنهم ماضون في ثورتهم. كما شهدت مدينتا تعز وإب مسيرات مماثلة رافضة لانقلاب الحوثيين.

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