القوات العراقية توقف هجومها لاستعادة تكريت

مقاتلون من الجيش بالطرف الجنوبي من تكريت

توقف الهجوم الذي تشنه القوات العراقية ومسلحون من مليشيات الحشد الشعبي لانتزاع السيطرة على مدينة تكريت من تنظيم الدولة لليوم الثاني السبت في انتظار وصول تعزيزات. وقال مصدر في المركز المحلي لقيادة الجيش إن القادة العسكريين "توصلوا إلى قرار بوقف العملية إلى أن توضع خطة مناسبة ومحكمة" لاقتحام وسط تكريت.

وذكر المصدر عبر الهاتف من منطقة قريبة من تكريت أن القوات العراقية مسلحي الحشد ينتظرون تعزيزات من "قوات مدربة جيدا". ولم يحدد جدولا زمنيا لوصول التعزيزات.

وقال "لسنا بحاجة إلى عدد كبير … ألف أو ألفان فقط. نحتاج إلى أفراد وجنود محترفين." وتابع أن هذه القوات ستخوض معارك في الشوارع مع مقاتلي الدولة الذين نصبوا شراكا خداعية في العديد من المباني بالمدينة وزرعوا عبوات ناسفة بدائية الصنع.

واقتربت قوات الجيش والمسلحون من تكريت الأسبوع الماضي في إطار أكبر هجوم يشنه العراق على التنظيم الذي سيطر على مناطق واسعة في العراق وسوريا العام الماضي في هجوم توقف خارج العاصمة العراقية بغداد.

ودخل أكثر من 20 ألف جندي ومسلح تكريت الواقعة على بعد نحو 160 كيلومترا إلى الشمال من بغداد يوم الأربعاء بعدما استعادوا السيطرة على بلدات إلى الجنوب والشمال من المدينة في إطار هجوم بدأ قبل قرابة أسبوعين.

ويقول مسؤولو أمن إن شبكة من المتفجرات وهجمات القناصة تبطئ وتيرة تقدم القوات العراقية. وما زال مقاتلو التنظيم المتشدد يسيطرون على نحو نصف المدينة بما في ذلك الأحياء في وسطها ومجمع للقصور بناه صدام.

وقال هشام الهاشمي وهو خبير أمني إن القوات العراقية والمسلحين لن يتمكنوا من إخلاء المباني العديدة بالمدينة التي وضع المقاتلون المتفجرات فيها. وأضاف أن القوة الجوية ستكون مطلوبة لتنفيذ هذا.

وقالت الشرطة المحلية إن مقاتلي الدولة الإسلامية هاجموا قوات الشرطة والحشد الشعبي في بلدة المالحة الواقعة إلى الشمال من تكريت وبالقرب من مصفاة بيجي النفطية وإن الاشتباكات مستمرة.

وسيمهد انتصار الحكومة العراقية على مقاتلي الدولة الإسلامية في تكريت الطريق أمام مواجهة أوسع مع التنظيم في الموصل أكبر مدن شمال العراق.

ففي الرمادي على بعد نحو 90 كيلومترا غربي بغداد قال مصدر بالشرطة إن انتحاريين فجرا سيارتين ملغومتين في مواقع لأفراد الأمن فقتلا رجلي شرطة. وأضاف أن اشتباكات أعقبت ذلك بين مقاتلي تنظيم الدولة وقوات الأمن العراقية في وسط المدينة.

وعلى مشارف مدينة سامراء التي تتخذ كقاعدة خلفية للهجوم على تكريت قال مسؤولان أمنيان إن المتشددين هاجموا وحدة تابعة للجيش العراقي يوم الجمعة. وذكر أحد المصدرين أن المسلحين خطفوا 11 جنديا لكن المصدر الثاني قال إن بعض الجنود فقدوا.