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العقاب الثوري تتبنى تفجير بنك و موكب امني بالاسكندرية

14/3/2015
جانب من التفجيرات المتكررة بمصر – أرشيف

حركة العقاب الثوري في ‏الاسكندرية تفجّر بنك باركليز بحي العصافرة مع بداية المؤتمر الاقتصادي كما افاد بذلك صفحتها الرسمية على الفيس بوك ، و قالت المجموعة أن تلك رسالة لكل "متآمر وداعم للاحتلال" بماله انتظر رد الثوار على حد قولهم .

من ناحية أخرى تبنت الحركة تفجير عبوة ناسفة بموكب أمني بطريق الكورنيش بمنطقة كامب شيزار بالتزامن مع كلمة قائد احتلال كامب ديفيد بمؤتمر بيع مصر .

هذا و قد تعددت عمليات التفجير التي تستهدف المصالح الاقتصادية للدول الداعمة للانقلاب العسكري في مصر ، و سط ضبابية و التباس في من يقف وراء هذه العمليات حيث يعتبرها مراقبون صنيعة الأجهزة الأمنية في الدولة لتبرير قمعها للمعارضين ، في حين ينظر آخرون على انها عمليات للمقاومة يقوم بها الثوّار لإنهاك القوات الأمنية على حد قولهم .

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