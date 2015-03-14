العقاب الثوري تتبنى تفجير بنك و موكب امني بالاسكندرية

جانب من التفجيرات المتكررة بمصر – أرشيف

حركة العقاب الثوري في ‏الاسكندرية تفجّر بنك باركليز بحي العصافرة مع بداية المؤتمر الاقتصادي كما افاد بذلك صفحتها الرسمية على الفيس بوك ، و قالت المجموعة أن تلك رسالة لكل "متآمر وداعم للاحتلال" بماله انتظر رد الثوار على حد قولهم .



من ناحية أخرى تبنت الحركة تفجير عبوة ناسفة بموكب أمني بطريق الكورنيش بمنطقة كامب شيزار بالتزامن مع كلمة قائد احتلال كامب ديفيد بمؤتمر بيع مصر .



هذا و قد تعددت عمليات التفجير التي تستهدف المصالح الاقتصادية للدول الداعمة للانقلاب العسكري في مصر ، و سط ضبابية و التباس في من يقف وراء هذه العمليات حيث يعتبرها مراقبون صنيعة الأجهزة الأمنية في الدولة لتبرير قمعها للمعارضين ، في حين ينظر آخرون على انها عمليات للمقاومة يقوم بها الثوّار لإنهاك القوات الأمنية على حد قولهم .