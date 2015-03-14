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الحشد الشعبي بالعراق يتعهد باستعادة تكريت خلال 72 ساعة

14/3/2015
ميليشيا الحشد الشعبي

اعلن متحدث باسم قوات الحشد الشعبي التي تقاتل الى جانب القوات العراقية، ان القطعات التي تشن منذ نحو اسبوعين عملية واسعة لاستعادة مدينة تكريت من يد تنظيم الدولة الاسلامية، ستنجز ذلك "خلال 72 ساعة".

وقال كريم النوري القيادي في "منظمة بدر" في تصريحات للصحافيين ان "تكريت ستتحرر خلال 72 ساعة".

وتشكل "منظمة بدر" احدى ابرز الفصائل الشيعية المسلحة التي تقاتل الى جانب الجيش والشرطة العراقيين، لاستعادة المناطق التي سيطر عليها تنظيم الدولة الاسلامية ابان هجومه الكاسح في العراق في حزيران/يونيو.

واضاف النوري ان عناصر التنظيم الذين ما زالوا متحصنين في مركز مدينة تكريت "مطوقون من كل الجهات".

واوضح في تصريح لوكالة فرانس برس من قرية العوجة المجاورة لتكريت (110 كلم شمال بغداد)، ان عدد هؤلاء المسلحين "هو بين 60 و70".

واكد ان اعلان "تحرير" المدينة لن يتم قبل انجاز رفع العبوات الناسفة المقدر عددها
بالآلاف، والتي زرعها التنظيم على جوانب الطرق وفي المنازل.

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