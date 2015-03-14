الجيش الشعبي بالسودان يعلن عزمه عرقلة الانتخابات الرئاسية

الرئيس السوداني عمر البشير

قالت جماعة سودانية متمردة امس الجمعة إنها بدأت حملة عسكرية يتركز هدفها على منع إجراء الانتخابات المزمعة الشهر القادم ، وفي الوقت ذاته أعلن المتمردون والحكومة عن وقوع اشتباكات ومعارك جديدة.



وكان البيان الصادر عن الجيش الشعبي لتحرير السودان- قطاع الشمال أول مرة تقول فيها جماعة متمردين رئيسية صراحة إنها تهدف إلى إجبار الحكومة على إلغاء الانتخابات من خلال العمل المسلح.



وقال أرنو لودي المتحدث باسم الجيش الشعبي في بيان "ستصل الحملة العسكرية إلى

المدن والقرى الخاضعة لسيطرة حزب المؤتمر الوطني (الحاكم) لمنع إعادة انتخاب (عمر حسن) البشير رئيسا مرة أخرى"على حد قولهم.



وقال البيان إنه وقعت اشتباكات في ولاية جنوب كردفان وقال ممثل عن حركة تحرير السودان -وهي جماعة مسلحة رئيسية في دارفور- إنه وقعت معارك في جبل مرة في دارفور.



وأكد متحدث باسم الجيش وقوع المعارك لكنه هون من شأن حملة الجيش الشعبي لتحرير السودان-قطاع الشمال.

وقال المتحدث العقيد الصوارمي خالد "حديث المتمردين بأنهم بدأوا حملات عسكرية باسم نداء السودان هذا مجرد حديث للاستهلاك الإعلامي لأن المتمردين موجودون فى جيوب صغيرة وناشئة ولا يستطعيون القيام بعمليات عسكرية كبيرة."



ويواجه السودان تمردا في دارفور منذ عام 2003 وتمردا منفصلا لكنه مرتبط به في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان منذ انفصال جنوب السودان في عام 2011.